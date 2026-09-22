Ile Maurice: Un programme de montée en compétences en vue

Un programme de renforcement des capacités sur trois ans se prépare pour améliorer la réponse nationale à la traite des personnes. Les priorités ont été examinées lundi 21 septembre lors d'un atelier organisé par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec des représentants du Bureau du Premier ministre, du bureau du Directeur des poursuites publiques, de l'Attorney General's Office, de la magistrature, de la Mauritius Police Force, du Passport and Immigration Office, et de divers ministères et institutions.

Cette initiative fait suite à une évaluation des besoins en formation menée par l'OIM en juin et juillet dans le cadre du projet Enhancing the 4Ps approach to counter-trafficking in Mauritius, financé par le Fonds de développement de l'OIM. Vingt consultations ont été réalisées auprès de représentants des autorités publiques, de la société civile et de partenaires internationaux, dont trois à Rodrigues. Les résultats font ressortir que, en moyenne, les participants ont évalué leur niveau de connaissance de la traite des personnes à 57 % et 41 % des répondants ne savent rien du National Referral and Reporting Mechanism. Aucun n'a indiqué avoir suivi une formation consacrée à ce système structuré pour relier les personnes en situation d'exploitation vers des structures de sécurité et d'aide.

Le programme prévoit une formation commune sur la traite humaine et le mécanisme national d'orientation et de signalement, ainsi que des modules spécialisés selon les fonctions exercées. «Une réponse efficace dépend non seulement de lois et de politiques solides, mais aussi des personnes et des institutions chargées de les appliquer», a déclaré Alia Hirji, de la mission de l'OIM à Maurice et aux Seychelles. Le dispositif doit également fournir des outils utilisables sur le terrain. Un kit réunira ainsi les procédures nationales, des outils pratiques et des cas anonymisés destinés aux professionnels concernés.