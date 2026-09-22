Ile Maurice: La NHRC fait le point dans sa nouvelle «newsletter»

22 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

La National Human Rights Commission (NHRC) a publié la septième édition de sa newsletter, qui revient notamment sur son premier Symposium annuel sur les droits humains, organisé le 1er août avec l'université Middlesex Maurice. Les échanges ont porté sur les obligations des entreprises en matière de droits humains, ainsi que sur les réparations, la réconciliation et la mémoire de l'esclavage.

La newsletter évoque également la visite, fin juillet, de Cynthia Radert, responsable à l'Office of the High Commissioner for Human Rights, venue appuyer le renforcement institutionnel de la Commission, qui détient le statut «A» sous les Principes de Paris depuis 2002.

La NHRC revient par ailleurs sur ses interventions auprès des jeunes et condamne, dans un communiqué du 11 septembre, les attaques visant l'apparence physique de la Woman Police Constable Mary Jade Catherine. L'édition rend enfin hommage au Dr Maurice Curé, à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance.

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