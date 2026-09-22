Burkina Faso: Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) - La Direction régionale de Fada N'Gourma offre des bourses d'études et des kits scolaires à 50 orphelins, ainsi que des vivres à 80 veuves

La Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de Fada N'Gourma a remis, mercredi 16 septembre 2026, des bourses d'études et des kits scolaires à 50 enfants vulnérables de ses assurés. Le même jour, l'institution de prévoyance sociale a fait don également de vivres à 80 veuves.

Fidèle à son slogan « Les vertus de la solidarité », la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) est sensible à la situation des enfants vulnérables de ses assurés. En effet, comme à l'accoutumée, la Direction régionale de la CNSS de Fada N'Gourma a remis, mercredi 16 septembre 2026, des bourses d'études et des kits scolaires à 50 orphelins, à l'orée de la rentrée scolaire. Chaque bénéficiaire a reçu la somme de 100 000 F CFA et un kit d'une valeur de 25 000 F CFA, composé d'un sac, de cahiers et du matériel pédagogique.

Par ailleurs, le même jour, la CNSS a remis des vivres à 80 veuves de ses assurés. Chacune est repartie avec un sac de riz de 50 kilogrammes d'une valeur de 30 000 F CFA. Qu'ils aient reçu de bourses ou de vivres, les bénéficiaires proviennent tous des localités qui relèvent du ressort territorial de la direction régionale, notamment Fada N'Gourma, Tenkodogo, Koupela et Zabré. Cette année, à l'échelle nationale, ce sont au total 600 enfants et 600 veuves qui ont bénéficié de l'opération, organisée simultanément à Fada N'Gourma, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Ouahigouya et à Dédougou.

Selon le Directeur régional (DR) de la CNSS de Fada N'Gourma, Salifou LOUGUE, l'institution de prévoyance sociale vient de perpétuer une vielle tradition de solidarité. « C'est devenu une habitude. La CNSS, dans son programme d'activité, en complément des prestations classiques déjà servies, mène, depuis plus d'une décennie, une opération d'octroi de bourses et de don de kits scolaires aux enfants vulnérables de ses assurés », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Un acte de solidarité qui vise à rélever le taux de scolarisation des orphelins »

Pour la représentante des orphelins, Mina (nom d'emprunt), que la vie a mise à l'épreuve très tôt, ce geste vient à point nommé. « Camarade Directeur, cet acte de solidarité de la CNSS est un soulagement, un encouragement et un catalyseur d'espoir. Votre geste va au-delà de l'aide matérielle, il est un message d'amour qui nous touche les coeurs que nous n'oublierons jamais. Nous vous en remercions infiniment », a-t-elle déclaré. En retour, la petite Mina a promis, au nom de ses camarades, « d'étudier avec assiduité, discipline et rigueur tout en respectant ses professeurs et ses ainés ».

Un engagement qui répond parfaitement aux attentes du bienfaiteur et des autorités régionales. A ce propos, le camarade Salifou LOUGUE a invité les bénéficiaires à s'investir pleinement dans leurs études. Car, a-t-il souligné, l'octroi de la bourse est conditionné par de bons résultats scolaires. « Ce sont les meilleurs qui sont sélectionnés. Et l'objectif, justement, c'est de contribuer à relever le taux de scolarisation des orphelins et de réduire le taux de déperdition scolaire et la délinquance juvénile », a-t-il précisé. Pour sa part, le représentant du gouverneur du Goulmou, Botetessan BONOU, par ailleurs Secrétaire général (SG) de la province du Gourma, a félicité, de vives voix, la CNSS pour son engagement en faveur des couches vulnérables. Il a exhorté l'institution à poursuivre cette dynamique pour le bien-être des enfants.