Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Une première station-service de distribution de gaz naturel liquéfié

Accompagné de quelques autorités locales, le ministre des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, a inauguré le 19 septembre à Pointe-Noire la première station-service de distribution de gaz naturel liquéfié du Congo appartenant à la Société sino-congolaise d'investissement(SCI).

En plus du gaz naturel liquéfié, la station multi-énergies est aussi destinée à la distribution du gasoil et de l'essence. Elle est située au centre-ville sur l'avenue Ma- Loango dans les encablures du port autonome de Pointe-Noire. L'édifice est construit par les équipes de Weiye Petroleum Service Engineering sur une superficie de 6 560 mètres carrés, réunissant ainsi des capacités et des équipements de toute dernière génération. Elle est dotée d'un stockage sécurisé et important de 120 mètres cubes du gaz naturel liquéfié carburant, soit environ 46 tonnes, 120 mètres cubes de gasoil, soit environ 96 tonnes ; et 40 mètres cubes d'essence, soit environ 28 tonnes.

Cette station garantit également une distribution performante et rapide, permettant de ravitailler 14 véhicules simultanément, avec un temps de chargement de gaz naturel liquéfié inférieur à 4 minutes. Le prix de vente de ce gaz est de 452 francs CFA par kilogramme. Comparé au gasoil équivalent, il permet de réduire les dépenses d'environ 30%. La station propose une gestion intelligente et des services modernes, comprenant un système de gestion multilingue, des paiements diversifiés, un espace de vente et un accompagnement technique dédié aux transporteurs.

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Dégageant l'importance de cette station-service, le ministre des Hydrocarbures a rappelé qu'au-delà de la mise en service de cette nouvelle infrastructure, cet évènement traduit une dynamique que le gouvernement entend encourager, celle d'un secteur aval plus diversifié, plus performant et capable de répondre durablement aux besoins des populations et de l'économie congolaise. «Le déploiement du réseau de distribution de la Société sino-congolaise d'investissement, cinq mois seulement après l'obtention de son agrément de distribution et de commercialisation des produits pétroliers, s'inscrit dans la vision du président de la République et du gouvernement dans ce secteur. Cette vision recommande de garantir durablement la disponibilité et l'accessibilité des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national tout en favorisant la modernisation et l'extension des capacités de distribution. Le Congo est un pays producteur de gaz, notre ambition est d'en diversifier les usages et d'en accroître la valeur créée sur notre territoire », a rappelé le ministre.

Pour Xia Liangping, PDG de la société mère Southernpec, la présence du gaz naturel liquéfié représente particulièrement une évolution importante. Le développement du gaz naturel liquéfié dans le secteur des transports ouvre de nouvelles perspectives pour la diversification du mix énergétique. « Le gaz naturel liquéfié contribue à accompagner la transition vers des solutions énergétiques présentant une alternative adaptée aux besoins du transport routier et des activités industrielles. A travers cette infrastructure, nous souhaitons participer progressivement à la construction d'un modèle énergétique plus diversifié, plus moderne et davantage adapté aux réalités économiques du Congo », a-t-il fait savoir.