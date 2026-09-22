Sénégal: Bassirou Diomaye Faye veut poursuivre avec l'UE les discussions sur les questions de pêche et de migration

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé mardi à New York, la volonté du Sénégal de poursuivre les discussions avec l'Union européenne (UE) sur des sujets d'intérêt commun tels que la pêche et la migration.

Le président sénégalais l'a notamment assuré au président du Conseil européen, Antonio Costa, qu'il a reçu en audience dans la foulée de l'ouverture du débat général de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies.

Le chef de l'État a salué l'excellence de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, qui se traduit par de nombreux projets dans les énergies renouvelables, la santé, les transports, l'eau et l'assainissement, ainsi que l'emploi des jeunes et des femmes, a notamment indiqué la présidence sénégalaise.

Elle rapporte que le président Faye, a, lors de cette rencontre, réaffirmé sa volonté de poursuivre, par la voie du dialogue, les discussions sur des sujets d'intérêt commun tels que la pêche et la migration.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan international, les deux personnalités ont partagé leur préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel et au Moyen-Orient, souligne la présidence du Sénégal dans une note publiée sur ses plateformes officielles.

Le Président de la République a encouragé l'Union européenne à consolider son appui aux initiatives africaines pour la paix et la lutte contre le terrorisme, et a réaffirmé l'attachement du Sénégal à la primauté du droit international, a fait savoir la même source.