Sénégal: Lancement officiel de travaux d'aménagement de 3130 mètres de voierie à l'UCAD

Dakar — Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Alioune Badara Kandji et le maire de Dakar, Abass Fall, ont procédé, mardi, au lancement officiel des travaux d'aménagement de 3130 mètres de voierie dans le campus universitaire pour un délai d'exécution des travaux estimé à deux moi.

"C'est avec un immense honneur et avec un sentiment de grande satisfaction que nous vous accueillons aujourd'hui à l'université Cheikh Ante Diop Dakar, pour procéder au lancement officiel des travaux de pavage et d'aménagement des deux actes structurants de notre institution", s'est réjoui, M. Kandji.

Ces travaux d'aménagement concernent notamment l'allée stratégique communément appelée "couloir de la mort", qui s'étend de la Librairie Clairafrique à l'Office du Bac, sur une distance de 1530 mètres pour une surface pavée de 9 180 mètres carrés, a indiqué le recteur de l'UCAD. Ils portent également au niveau sur l'avenue allant du canal jusqu'à l'IFAN-CAD, sur un linéaire de 1600 mètres.

" A ces aménagements s'ajoutent 6260 mètres de bordure pour structurer la voie ainsi qu'un volet paysager crucial pour l'embellissement de l'espace avec un alignement d'arbre tous les 5 mètres, de part et d'autres des chaussées soit environ 1252 points", a encore fait savoir Alioune Badara Kandji.

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Il estime qu'à travers ces réalisations "la ville de Dakar donne plus d'envergure et d'étoffes à la coopération entre leur deux institutions", notant qu'au-delà de sa dimension utilitaire, "le projet traduit une ambition commune d'offrir un cadre de vie modernisé aux différentes composantes de la communauté universitaire ainsi qu'aux riverains qui côtoient le campus au quotidien".

Le recteur a aussi rappelé qu'une université ne se résume pas à ses amphithéâtres, ses laboratoires, ses bibliothèques ou ses centres de recherche : "c'est avant tout un lieu de vie, et la qualité de l'aménagement de son espace est un intrant fondamental dans la valorisation de l'expérience universitaire et le développement de son attractivité".

"Nous devons moderniser sans dénaturer, aussi, nous devons s'améliorer sans effacer", a dit le maire de Dakar, Abass Fall, soulignant que ces aménagements doivent également contribuer à préserver et à valoriser le cadre paysager et le patrimoine de l'Université.

Selon lui, "accompagner l'université, c'est accompagner la jeunesse, investir dans le savoir et contribuer à la construction de l'avenir", indiquant que la relation entre la ville de Dakar et l'UCAD doit être une "relation de proximité, de responsabilité et de confiance".