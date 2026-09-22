Sénégal: Plaidoyer pour la prise en compte des zones de pâturage dans les délibérations des collectivités

22 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Le président régional des éleveurs de Kaolack (centre), Kalidou Ba, a plaidé, mardi, pour la prise en compte des zones de pâturage dans les délibérations des collectivités territoriales de la région.

M. Ba s'exprimait lors d'une rencontre d'information consacrée à la phase 1 du Programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal (PNDIES-P1), et à la vulgarisation du mécanisme de gestion des plaintes (MGP).

Au cours de cette rencontre, il a attiré l'attention sur la faible disponibilité des espaces dédiés au pâturage dans la région de Kaolack.

Selon lui, sur les 41 communes que compte la région, seules environ cinq disposent de zones de pâturage.

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"Cette situation est au grand dam des éleveurs", a-t-il déploré, invitant les collectivités territoriales à intégrer davantage les besoins du secteur de l'élevage dans leurs opérations de découpage et d'aménagement du territoire.

Le président régional des éleveurs a notamment appelé les collectivités à prévoir et sécuriser des zones de pâturage afin de permettre aux éleveurs d'exercer leurs activités dans de meilleures conditions.

Pour Kalidou Ba, le renforcement et l'accompagnement des éleveurs sont également nécessaires pour contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance en produits d'origine animale.

"Le soutien aux éleveurs va permettre une disponibilité, en qualité et en quantité, de la viande, du lait et des autres produits d'origine animale", a-t-il soutenu.

Il a ainsi insisté sur la nécessité de renforcer l'accompagnement du secteur de l'élevage, notamment par une meilleure prise en compte des espaces pastoraux dans la planification et les décisions des collectivités territoriales.

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