Sénégal: Transition énergétique - Le pays mise sur la communication pour mobiliser les populations

Dakar — La communication, la sensibilisation et le dialogue avec les acteurs territoriaux constituent des leviers essentiels pour favoriser l'appropriation citoyenne de la transition énergétique juste, a révélé, mardi, la directrice de la Transition énergétique au ministère de l'Énergie et du Pétrole, Yaye Catherine Diop.

S'exprimant lors d'un Comité régional de développement (CRD) consacré à la vulgarisation de ce mécanisme, elle a expliqué que la stratégie de communication permettrait par exemple, aux acteurs de "comprendre, adhérer et contribuer activement" au processus de transformation engagé par l'État du Sénégal.

Yaye Catherine Diop a aussi rappelé que la communication favorise une "participation inclusive et équitable", en permettant à ce que "les différents acteurs disposent du même niveau d'information et puissent prendre part aux échanges sur les orientations de la transition énergétique".

Elle a aussi insisté sur le fait que "la transformation du système énergétique va entraîner des changements profonds dans les habitudes et les modes de consommation, pouvant susciter des interrogations et parfois des résistances".

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Dans cette perspective, elle a préconisé "une mobilisation coordonnée" entre ministères, collectivités territoriales, entreprises, médias et société civile.

La directrice de la Transition énergétique a par ailleurs insisté sur "la territorialisation" de la politique énergétique, estimant qu'une transition juste ne peut être pertinente que si elle tient compte des réalités économiques et sociales des territoires.

La région de Dakar occupe une place particulière dans cette démarche, en raison de son niveau d'urbanisation, de son poids économique et de l'importance de ses besoins énergétiques, selon Mme Diop.

"Le défi majeur reste une meilleure connaissance du concept par les populations, afin qu'elles se l'approprient et s'y impliquent par des actions au niveau local", a souligné l'adjointe au gouverneur de Dakar, Digou Yala Mathilde Sadio.

La représentante de la coopération allemande, Marthe Tatiana Diatta, s'est aussi attardée sur la nécessité d'associer les populations au processus de transformation énergétique.

"Aucun plan, aussi ambitieux soit-il, ne peut réussir sans l'adhésion des populations bénéficiaires", a-t-elle martelé.

"Cette adhésion, a-t-elle poursuivi, suppose que les populations comprennent les avantages sociaux et économiques liés à la transition énergétique, mais aussi qu'elles puissent exprimer leurs attentes et leurs préoccupations".