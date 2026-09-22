Sénégal: Ziguinchor - Un projet d'écomobilité vise la création de 50 emplois directs

Ziguinchor — Le Projet d'appui à l'écomobilité et à l'entreprenariat des jeunes (PAEEJ), va créer, dans la région de Ziguinchor, quelque 50 emplois directs dont 30% réservés aux femmes, a indiqué, mardi, le secrétaire général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), évoquant un parcours complet de formation, de formalisation et de Couverture sanitaire universelle.

Initié en partenariat avec le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), ce projet envisage doter dix jeunes de motos électriques dans sa phase pilote réalisée dans les départements de Ziguinchor et Bignona, après les communes de Matam, Mbour et Kaolack.

"La phase pilote du projet prévue à Ziguinchor et Bignona permettra de créer 50 emplois directs, dont 30% réservés aux jeunes femmes. Les bénéficiaires des motos auront un parcours complet de formation et de formalisation de leurs activités et bénéficieront aussi d'une couverture sanitaire universelle", a notamment dit Emmanuel Diedhiou.

S'exprimant lors d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée à la présentation du PAEEJ, il a indiqué que le projet sera adossé au modèle des Centres de compétences (CENCOM) à travers notamment les plateformes technologiques intégrées.

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Ces dernières vont "jouer pleinement leur rôle d'incubateur locaux pour les jeunes artisans en leur permettant d'accélérer leur apprentissage", a-t-il martelé.

"Ce dispositif sera renforcé par le déploiement de bornes de recharge rapide au niveau des communes ciblées, donnant ainsi naissance à un véritable écosystème numérique, financier et technologique au service de la modernisation de la mobilité et de la dynamisation de l'entreprenariat local", a encore souligné le secrétaire général de l'ANPEJ.

M. Diédhiou a ainsi demandé aux acteurs du transport de faire de la région de Ziguinchor "un territoire pionnier de l'écomobilité et de l'entreprenariat des jeunes au Sénégal"

Il a aussi fait savoir que la décision d'étendre le projet à la région de Ziguinchor découle des résultats encourageants et de l'enthousiasme suscité auprès des acteurs locaux et des populations.