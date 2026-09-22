Sénégal: Hadja Mémounatou Ibrahima - 'Le changement climatique est devenu un enjeu de paix et de sécurité'

Le changement climatique est devenu non seulement un enjeu de développement, mais également de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest, a déclaré, mardi, à Accra (Ghana), la présidente du Parlement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Hadja Mémounatou Ibrahima.

"Le changement climatique n'affecte pas seulement nos sols, nos forêts ou nos côtes. Il fragilise les moyens de subsistance, accentue la pression sur les ressources, provoque des déplacements de populations et exacerbe les tensions au sein de nos communautés ", a-t-elle dit.

Hadja Mémounatou Ibrahima s'exprimait à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire et du deuxième séminaire parlementaire du Parlement de la CEDEAO, consacré au thème "Changement climatique, sécurité humaine et développement durable dans la région de la CEDEAO".

Selon Hadja Mémounatou Ibrahima, les réponses au changement climatique doivent intégrer les dimensions "humanitaire, économique, sociale, migratoire et sécuritaire".

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Elle a appelé les parlementaires communautaires à veiller à ce que les engagements pris par les États membres soient traduits en "politiques financées, législations effectives et résultats perceptibles par les populations".

La présidente du Parlement de la CEDEAO a également souligné l'importance du contrôle parlementaire des politiques publiques et des budgets consacrés à la résilience climatique.

"Notre rôle est de nous assurer que les réponses apportées aux changements climatiques intègrent pleinement leur dimension humanitaire, économique, sociale, migratoire et sécuritaire", a-t-elle insisté.

La stratégie climatique régionale de la CEDEAO identifie notamment l'insécurité alimentaire, la mobilité humaine et l'aggravation des conflits liés à la rareté et à l'utilisation des ressources naturelles, parmi les effets potentiels du changement climatique en Afrique de l'Ouest.