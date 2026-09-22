Sénégal: L'académie de Kolda a pris les devants pour une rentrée scolaire effective (inspecteur)

Kolda — L'inspection d'académie (IA) de Kolda (sud) est en train de tout mettre en oeuvre pour le démarrage effectif des cours dès la rentrée des classes prévue le 7 octobre prochain, a-t-on appris de l'inspecteur Mamadou Diop.

"Nous mettons tout en oeuvre pour que les cours démarrent effectivement dès la rentrée des élèves", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS, soulignant que des initiatives ont été prises au niveau local et académique à moins de deux semaines de la rentrée des classes.

"La semaine dernière, nous avons tenu une réunion en ligne avec le niveau central", a fait savoir l'inspecteur d'académie, selon qui le séminaire national de préparation est programmé vers fin septembre.

Les inspections de l'éducation et de la formation (IEF) ont déjà bouclé la programmation de leurs comités départementaux de développement (CDD), a ajouté Mamadou Diop.

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Le comité régional de développement (CRD) a validé la distribution de kits scolaires aux enfants issus de familles vulnérables, a indiqué l'inspecteur d'académie.

Une randonnée pédestre placée sous l'égide du gouverneur se tiendra ce samedi 10 octobre pour mobiliser la communauté autour de la rentrée scolaire, a annoncé M. Diop.

"Nous attendons les 320 tables-bancs du conseil départemental ainsi que les dotations du niveau central. Grâce aux 6728 tables-bancs reçues l'année dernière du ministère, le déficit a été considérablement amoindri, et nous sommes confiants pour cette année", a assuré l'inspecteur d'académie.

"Les enseignants seront tous au rendez-vous, c'est une habitude bien ancrée. Notre vigilance portera principalement sur les élèves et nous appelons les parents à veiller à la présence des enfants à l'école dès le premier jour", a-t-il conclu.

Les autorités éducatives comptent organiser un comité régional de développement réunissant l'ensemble des acteurs du système éducatif de la région de Kolda, pour une effectivité du concept "Ubbi tay, jàng tay", consistant à démarrer les cours dès le premier jour de la rentrée des classes.