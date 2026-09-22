Sénégal: Kolda - 4 cas de diphtérie enregistrés pour un décès, selon la direction régionale de la santé

Kolda — La direction régionale de la santé de Kolda (sud) fait état de 4 cas de diphtérie dans cette région pour un décès, depuis l'apparition du premier cas dans le Fouladou, le 7 septembre dernier, a-t-on appris des services compétents.

Le directeur régional de la santé de Kolda, docteur Yaya Baldé, a fait le point sur l'épidémie de diphtérie dans la région, lundi, à l'occasion d'une réunion du Comité régional de gestion des épidémies (CRGE).

Cette première réunion régionale a permis de dresser la situation épidémiologique, d'évaluer les actions menées et de définir les perspectives de riposte.

Le directeur régional de la santé a indiqué, à cette occasion, que la région avait enregistré 4 cas confirmés de diphtérie depuis le premier cas enregistré le 7 septembre dernier.

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"Malgré la prise en charge des patients, un décès a malheureusement été déploré chez un cas admis à l'hôpital dans un tableau déjà grave. Les autres cas ont été guéris ou sont actuellement pris en charge par les services de santé", a ajouté le docteur Yaya Baldé.

Selon lui, face à cette situation, les équipes du district régional de la santé intensifient la riposte à travers notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau communautaire et dans les structures de santé.

Elles conduisent également un recensement des enfants non ou insuffisamment vaccinés, notamment la tranche 0-dose, pour élargir la couverture vaccinale.

Elles déploient, dans le même temps, des actions de sensibilisation auprès des populations, en les invitant à se rendre le plus tôt possible dans la structure de santé la plus proche dès l'apparition de symptômes évocateurs, tels que des maux de gorge.

Les autorités sanitaires rappellent que la prise en charge rapide des cas suspects est essentielle pour freiner la transmission de la maladie, tout en invitant les populations à observer strictement les mesures de prévention.