Sénégal: Code du Sport - Le ministre de tutelle initie une réflexion sur les avant-projets de décrets d'application

22 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a lancé, mardi, une réflexion de partage et de consolidation des avant-projets de décrets d'application du Code du sport.

"Le Code du sport a été adopté en mai 2026, mais il ne fait que fixer le cadre général. Pour qu'il soit effectivement appliqué, il faut des décrets d'application", a expliqué Djirèye Clotilde Coly.

Selon la ministre des Sports, la loi portant Code du sport fixe le cadre général, tandis que les décrets d'application permettent de mettre en oeuvre ce nouveau dispositif législatif.

L'atelier de réflexion et de partage va permettre, pendant 48 heures, d'échanger autour des projets de textes d'application du Code du sport.

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Mme Coly cite notamment le projet de décret fixant le statut des associations sportives, le projet de décret relatif à la pratique sportive, le projet de décret fixant les conditions de la délégation de pouvoirs aux fédérations sportives.

Il y a aussi le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds national de développement du sport (FNDS), le projet de décret fixant le statut du sportif de haut niveau, le projet de décret fixant les conditions, titres et diplômes requis des personnes exerçant des métiers du sport à titre privé.

Le projet de décret portant code d'éthique et de transparence dans le domaine des sports au Sénégal, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Organisation nationale antidopage du Sénégal (ONADS) font également partie des textes en question.

Pour la ministre des Sports, l'ambition du nouveau Code du sport est de moderniser en profondeur le cadre juridique du secteur, pour l'adapter aux réalités politiques, économiques et sociales actuelles, conformément au nouveau référentiel des politiques publiques.

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