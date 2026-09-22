Sénégal: Bassirou Diomaye Faye félicité par la présidente du Parlement de la CEDEAO

Accra — La présidente du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Hadja Mémounatou Ibrahima, a adressé mardi à Accra ses chaleureuses félicitations au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, pour sa désignation à la présidence en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation régionale.

"Permettez-moi donc d'adresser, au nom du Parlement de la CEDEAO, mes chaleureuses félicitations à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, pour son accession à la présidence de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO", a-t-elle déclaré.

Elle a souhaité au chef de l'État sénégalais "plein succès dans l'exercice de cette haute responsabilité, tout en l'assurant de la disponibilité du Parlement communautaire à contribuer à l'approfondissement du processus d'intégration régionale.

Hadja Mémounatou Ibrahima s'exprimait à l'ouverture du deuxième séminaire parlementaire de l'année 2026, organisé à Accra, la capitale du Ghana, sur le thème "Changement climatique, sécurité humaine et développement durable dans la région de la CEDEAO".

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Cette session constitue, selon elle, la première rencontre du Parlement communautaire depuis le renouvellement des instances dirigeantes de la CEDEAO.

Le président Bassirou Diomaye Faye a été désigné président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à l'issue de la 69e session ordinaire de cette instance, le 19 juillet dernier à Freetown, en Sierra Leone.

La présidente du Parlement de la CEDEAO a également félicité le nouveau président de la Commission de l'organisation régionale ainsi que l'ensemble des nouveaux responsables statutaires de la communauté.

Elle a réitéré l'engagement du Parlement communautaire à oeuvrer aux côtés des nouvelles instances dirigeantes pour "le renforcement de la coopération institutionnelle" et l'atteinte des objectifs de la CEDEAO.

Le général Birame Diop, ancien ministre sénégalais des Forces armées, a été installé le 31 août 2026 à Abuja dans ses fonctions de président de la Commission de la CEDEAO pour la période 2026-2030.

La présidente du Parlement communautaire a ainsi placé la nouvelle configuration institutionnelle de la CEDEAO sous le signe d'une coopération renforcée entre les différentes institutions de l'organisation, notamment entre la Conférence des chefs d'État, la Commission et le Parlement communautaire.