Cameroun: Abdouraman porte plainte contre eto'o au TCS

L'ACFAC dépose plainte contre Eto'o et la FECAFOOT au Tribunal criminel spécial pour les 567 570 euros du match Russie-Cameroun.

Abdouraman Hamadou Baba a saisi le Tribunal criminel spécial. La qualification pénale choisie détournement de deniers publics change la nature de l'affaire.

Les membres de l'ACFAC franchissent les portes du Tribunal criminel spécial. Abdouraman Hamadou Baba mène la délégation. La plainte est déposée. Elle vise la FECAFOOT et son président, Samuel Eto'o. En cause : les 567 570 euros du match Russie-Cameroun du 12 octobre 2023. Mais derrière le montant, il y a un choix juridique qui pèse lourd. Le TCS n'est pas un tribunal ordinaire. C'est la juridiction des détournements de fonds publics.

Ce qui s'est passé ce 22 septembre

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Abdouraman Hamadou Baba, président de l'Étoile Filante de Garoua et figure de l'ACFAC, a conduit une délégation au siège du Tribunal criminel spécial à Yaoundé. Objectif : déposer plainte contre la FECAFOOT et Samuel Eto'o.

L'affaire porte sur les fonds versés par la Fédération russe de football après le match amical Russie-Cameroun du 12 octobre 2023. Selon une enquête du quotidien britannique The Times publiée le 11 septembre 2026, deux virements 455 056 euros et 112 514 euros ont été dirigés vers un compte personnel de Samuel Eto'o ouvert à la Qatar National Bank de Doha.

Le contrat, signé le 29 septembre 2023 à Yaoundé par Blaise Djounang, secrétaire général de la FECAFOOT, et à Moscou par Maxim Mitrofanov, son homologue russe, prévoyait pourtant un versement à la fédération camerounaise.

« La FECAFOOT, le football camerounais brûle. Et on ne pouvait pas se taire », a déclaré Abdouraman Hamadou Baba.

Pourquoi le TCS, et ce que cela signifie

Le choix du Tribunal criminel spécial n'est pas anodin. Cette juridiction d'exception, créée en 2011, est compétente pour connaître des infractions de détournement de deniers publics lorsque le préjudice est d'un montant minimum de 50 millions de FCFA.

567 570 euros représentent environ 372 millions de FCFA. Le seuil est largement dépassé.

En saisissant le TCS, l'ACFAC ne se contente pas de demander une enquête administrative. Elle qualifie les faits de détournement de deniers publics. C'est une accusation pénale grave, qui expose Samuel Eto'o à des poursuites devant une juridiction spécialisée dans la lutte contre la corruption.

Abdouraman Hamadou Baba l'a formulé sans détour : « Vous ne pouvez pas demander ou faire virer de l'argent dans un compte personnel. »

Les quatre fronts judiciaires

L'offensive ne se limite pas au Cameroun. Abdouraman a annoncé des poursuites sur quatre fronts :

Les tribunaux camerounais, avec la plainte déposée au TCS.

Les tribunaux russes, contre la Fédération russe de football, en tant que partie payeuse.

La commission de discipline de la FIFA.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne.

« On ne va pas laisser la Fédération russe de football, on va les attaquer devant les tribunaux », a-t-il prévenu.

La riposte d'Eto'o

Samuel Eto'o n'a pas réagi directement à la plainte déposée ce 22 septembre. Mais le 11 septembre, face aux premières révélations, il avait publié un message sur Facebook pour rejeter les accusations.

« Il a suffi que je prenne la parole pour défendre les intérêts de l'Afrique pour qu'ils soient tous de sortie », avait-il écrit, dénonçant une « campagne » coordonnée contre lui.

Il n'a pas contesté les faits eux-mêmes les virements sur son compte personnel mais la motivation de ceux qui les révèlent.

Une source à la FECAFOOT, citée par l'AFP, a indiqué le 15 septembre qu'il n'y avait « pour le moment » pas de réaction officielle de l'institution.

Le précédent mexicain

L'affaire ne serait pas isolée. Selon plusieurs médias camerounais, un mécanisme similaire aurait été utilisé quelques mois plus tôt : un versement de 500 000 dollars lié à un match amical contre le Mexique, disputé aux États-Unis en juin 2023, serait passé par le même compte qatari.

L'entourage d'Eto'o aurait justifié l'opération par l'absence d'un numéro fiscal américain permettant à la FECAFOOT de recevoir des fonds directement sur le sol américain. Pour le paiement russe, une source proche du dossier a invoqué l'absence de compte en devises convertibles de la fédération.

Cette version est contestée. Des observateurs du football camerounais estiment qu'un virement direct vers un compte officiel restait possible.

Ce que le TCS peut faire

Le Tribunal criminel spécial est compétent pour juger et sanctionner les auteurs de détournement de fonds publics. Si l'instruction confirme les faits, les peines encourues peuvent être lourdes.

Mais le TCS a aussi une réputation ambivalente. Cette juridiction est régulièrement critiquée pour la lenteur de ses procédures et pour la détention préventive prolongée des mis en cause.

Pourquoi Abdouraman a porté plainte au TCS ?

Parce que le TCS est compétent pour les détournements de fonds publics dépassant 50 millions de FCFA. Les 567 570 euros représentent environ 372 millions de FCFA. En choisissant le TCS, l'ACFAC qualifie les faits de détournement pénal.

Qu'est-ce qu'Eto'o est accusé d'avoir fait ?

D'avoir reçu sur son compte personnel au Qatar deux virements de la Fédération russe (455 056 et 112 514 euros) qui étaient destinés à la FECAFOOT, dans le cadre du match amical d'octobre 2023.

Eto'o a-t-il répondu ?

Il a publié un message sur Facebook pour dénoncer une campagne contre lui, mais sans contester directement les faits. Il n'a pas commenté la plainte déposée le 22 septembre.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Le TCS doit examiner la plainte. Si elle est jugée recevable, une instruction sera ouverte. Eto'o pourrait être convoqué. La procédure peut prendre des mois, voire des années.