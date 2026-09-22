Sénégal: Waqf et inclusion financière - la HAW et l'OQSF renforcent leur coopération

La Haute Autorité du Waqf (HAW) et l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) ont signé, mardi 22 septembre 2026 à Dakar, une convention-cadre de partenariat destinée à renforcer l'inclusion financière et sociale au Sénégal. L'accord prévoit notamment d'intégrer le Waqf dans l'éducation financière, de renforcer la protection des usagers et de faciliter l'intégration des Waqf dans le système financier formel.

Un nouveau cadre de coopération est établi entre la Haute Autorité du Waqf et l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers. Les deux institutions ont signé une convention-cadre visant à rapprocher leurs expertises autour de la finance sociale islamique, de l'inclusion financière et de la protection des usagers.

L'accord a été paraphé par le Secrétaire exécutif de l'OQSF, Papa Amadou Diagne, et le Directeur général de la HAW, Dr Ahmed Lamine Athie.

Deux expertises complémentaires

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le partenariat repose sur la complémentarité des missions des deux institutions. L'OQSF apporte notamment son expérience en matière de médiation, de défense des consommateurs et d'éducation financière. La HAW, pour sa part, entend mobiliser le Waqf comme un instrument d'autonomisation des populations vulnérables, de lutte contre la pauvreté et de financement d'infrastructures d'intérêt public.

À travers cette coopération, les deux structures souhaitent ainsi mieux articuler les mécanismes de la finance sociale islamique avec les dispositifs existants en matière d'inclusion et de protection des usagers des services financiers.

La convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelables. Sa mise en oeuvre reposera sur un plan d'action conjoint, qui fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation semestrielle.

Le Waqf intégré à l'éducation financière

Parmi les principaux axes retenus figure l'intégration d'un module consacré au Waqf dans le Programme national d'éducation financière (PNEF). L'objectif est de contribuer à une meilleure connaissance de cet instrument auprès du public.

Les deux institutions prévoient également des campagnes de communication conjointes destinées à vulgariser le concept du Waqf et ses mécanismes.

La convention prévoit par ailleurs la formation des agents de la HAW sur les questions d'inclusion financière et de protection des consommateurs. En retour, le personnel de l'OQSF bénéficiera d'une formation sur les instruments de la finance sociale islamique.

Un dispositif pour les litiges liés au Waqf

La protection des usagers constitue également un volet important du partenariat. Les deux parties prévoient la mise en place d'un dispositif spécifique de traitement amiable des litiges liés aux produits du Waqf.

L'OQSF accompagnera également la HAW dans le processus de labellisation du système de collecte du Fonds Waqf public monétaire.

La convention prévoit, en outre, de faciliter l'intégration des Waqf constitués dans le réseau financier formel. Cette démarche doit permettre de renforcer les passerelles entre les mécanismes du Waqf et l'écosystème financier existant.

Études, enquêtes et partage d'expertise

La coopération prévoit enfin une mutualisation des compétences à travers la réalisation d'études conjointes et l'échange de bonnes pratiques.

La HAW sera associée aux enquêtes menées par l'OQSF sur la qualité des services financiers. Les deux institutions entendent ainsi croiser leurs expertises afin de mieux documenter les enjeux liés à l'inclusion financière et à la finance sociale islamique.

À travers cette convention, la HAW et l'OQSF mettent donc en place un cadre de collaboration qui associe éducation financière, protection des consommateurs, médiation et développement des instruments du Waqf. Sa mise en oeuvre sera suivie à travers un plan d'action commun et des évaluations semestrielles pendant la durée initiale de trois ans.

Deux institutions au service de l'inclusion financière

Créée par la loi n°2015-11 du 6 mai 2015 et rattachée à la Primature, la Haute Autorité du Waqf est chargée de la promotion, de la structuration et de la gestion des projets Waqf au Sénégal.

L'Observatoire de la Qualité des Services Financiers, institué par le décret n°2009-95 du 6 février 2009, intervient notamment dans les domaines de la qualité des prestations financières, de l'éducation financière, de la médiation et de l'inclusion financière.