Sénégal: Agetip-Cojoj - Un partenariat pour réhabiliter la Corniche ouest et la Place du souvenir

L'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public contre le sous-emploi (Agetip) et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) ont signé, lundi 21 septembre 2026, une convention de partenariat portant sur la réhabilitation et l'aménagement de plusieurs sites du littoral dakarois, en perspective des JOJ Dakar 2026.

L'accord confie à l'Agetip la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux liés notamment à la transformation de la Corniche Ouest et à la réhabilitation de la Place du Souvenir Africain. L'objectif est d'accompagner la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse tout en inscrivant ces aménagements dans une perspective d'héritage urbain durable pour les populations.

La convention a été signée par le directeur général de l'Agetip, El Hadji Malick Gaye, et le coordonnateur général du Cojoj Dakar 2026, Ibrahima Wade. Elle précise notamment les responsabilités des deux structures, les modalités de financement ainsi que le dispositif de suivi et d'exécution des travaux.

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En tant que maître d'ouvrage délégué, l'Agetip sera chargée du pilotage des études de conception, de l'exécution des travaux et de la coordination des différents intervenants. Un comité de suivi conjoint, co-présidé par les responsables des deux structures, devra se réunir au moins une fois par trimestre afin de suivre l'état d'avancement du projet.

La Corniche Ouest constitue l'un des principaux volets du projet. Sur un linéaire d'environ 10 kilomètres, entre le Bloc des Madeleines et la mosquée de la Divinité, les aménagements prévoient la création d'un parcours continu destiné aux piétons et aux cyclistes. Le projet est organisé en six séquences géographiques, en fonction des caractéristiques et des usages des différents secteurs du littoral.

Des travaux de stabilisation du rivage sont également prévus, avec notamment des épis, des brise-lames et des opérations de rechargement en sable. Des espaces dédiés aux activités sportives et à l'animation sont aussi annoncés, parmi lesquels une installation baptisée « Dragon », destinée à être accessible au public. La Place du Souvenir Africain fait également partie des sites concernés par cette dynamique d'aménagement. Le site avait notamment accueilli la Flamme olympique lors de son passage à Dakar.