Sénégal: Le ministre de l'Intérieur supervise des opérations de désencombrement à Dakar

Dans le cadre du programme de désencombrement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé s'est rendu, dans la soirée du lundi 21 septembre, dans plusieurs communes de Dakar et sa banlieue, pour suivre de près le déroulement des opérations, informe les services de communication du ministère de l'Intérieur.

«Le ministre était accompagné des autorités administratives de la région de Dakar et des forces de sécurité. Il a également été accueilli par les maires des communes visitées, témoignant de l'importance d'une mobilisation concertée des acteurs locaux pour améliorer le cadre de vie et préserver les espaces publics », souligne le texte.

Cette présence sur le terrain traduit la volonté de l'État de veiller à la mise en oeuvre effective des mesures de désencombrement, dans une démarche de coordination et de proximité avec les collectivités territoriales, précise le communiqué.