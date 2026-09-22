Sénégal: Nécrologie - le motocross sénégalais en deuil après le décès de Serigne Mbacké Mar, dit « Roof »

Le motocross sénégalais est en deuil. Le pilote Serigne Mbacké Mar, plus connu sous le surnom de « Roof », est décédé ce mardi 22 septembre 2026, des suites d'une maladie, selon des sources proches du pilote. Plusieurs témoignages et messages de condoléances circulaient également sur les réseaux sociaux.

Figure bien connue du motocross national, Serigne Mbacké Mar s'était imposé ces dernières années parmi les pilotes de premier plan de la discipline. En juin 2025, il avait remporté le championnat du Sénégal dans la catégorie Open, décrochant ainsi son premier titre national après plusieurs saisons marquées notamment par des problèmes mécaniques qui l'avaient empêché de terminer régulièrement les championnats. Il avait alors 24 ans.

La saison suivante avait confirmé sa progression. Lors du championnat du Sénégal 2025-2026, Serigne Mbacké Mar s'était de nouveau illustré dans la catégorie Open. Le pilote avait terminé en tête de la dernière manche disputée le 21 juin 2026 sur les berges du Lac Rose, ce qui lui avait permis de conserver son titre dans la catégorie reine.

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Avant cette consécration, « Roof » avait également marqué les différentes manches du championnat par plusieurs victoires. En novembre 2025, il s'était notamment imposé lors d'une manche du championnat de motocross, terminant devant Moussa Arzouni et Saliou Dème.

Sa disparition intervient ainsi alors qu'il figurait encore au sommet du motocross sénégalais. Son parcours, construit au fil des compétitions sur les circuits nationaux, notamment celui du Lac Rose, avait contribué à faire de lui l'une des figures de la catégorie Open.

L'annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions dans le milieu du motocross et parmi ses proches. Les témoignages qui se multiplient depuis l'annonce de sa disparition rendent hommage à un jeune pilote dont la passion pour les sports mécaniques avait marqué ses pairs et le public.

Selon les informations recueillies par Le Soleil Digital, Serigne Mbacké Mar serait décédé des suites d'une maladie. Cette information reste toutefois à confirmer par une source familiale ou officielle.

Avec sa disparition, le motocross sénégalais perd l'un de ses champions en activité et une figure de sa nouvelle génération. Les circonstances précises de son décès ainsi que les informations relatives à ses funérailles devraient être précisées par ses proches.