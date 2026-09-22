Sénégal: Partenariat bilatéral - Le Président Bassirou Diomaye Faye échange avec son homologue Roumain

22 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu, ce mardi, avec son homologue de Roumanie, Son Excellence Monsieur Nicușor Dan.

Cet entretien est intervenu après que le chef de l'Etat a pris part à l'ouverture du débat général de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

« Les deux Chefs d'État se sont félicités de la qualité des relations entre les deux pays, fondées sur un attachement commun à la démocratie, aux droits de l'Homme et à la paix. La coopération porte notamment sur l'éducation et la formation, ainsi que l'engagement commun dans la promotion des valeurs de la Francophonie », informe la présidence de la République du Sénégal.

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