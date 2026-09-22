Sénégal: Marine chinoise - le navire-hôpital « Ji Xiang Fang Zhou » propose des soins médicaux gratuits à Dakar

Dans le cadre de la coopération militaire entre le Sénégal et la Chine, le navire-hôpital de la Marine chinoise « Ji Xiang Fang Zhou » fera escale au port autonome de Dakar du 24 septembre au 1er octobre 2026. À cette occasion, des consultations et des soins médicaux entièrement gratuits seront proposés à des patients préalablement identifiés par les services compétents.

Le Sénégal s'apprête à accueillir une nouvelle escale médicale dans le cadre de sa coopération militaire avec la République populaire de Chine. Le navire-hôpital chinois « Ji Xiang Fang Zhou » séjournera au port autonome de Dakar du 24 septembre au 1er octobre 2026.

Cette escale sera notamment consacrée à une campagne de consultations et de soins médicaux gratuits au profit des populations. L'initiative est portée conjointement par la Direction du service de santé des Armées et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Des consultations du 25 au 30 septembre

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la note aux rédactions de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA), les prestations médicales débuteront le vendredi 25 septembre et se poursuivront jusqu'au mercredi 30 septembre.

Du vendredi 25 au mardi 29 septembre, les consultations et soins seront dispensés quotidiennement. Le mercredi 30 septembre, dernière journée prévue pour les prestations médicales, les consultations seront programmées uniquement dans la matinée.

La campagne s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre les forces armées sénégalaises et la Marine de la République populaire de Chine.

Un accès réservé aux patients identifiés

La Direction du service de santé des Armées et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique précisent que ces prestations médicales ne seront pas accessibles sur la base d'une inscription libre du public.

Elles bénéficieront exclusivement aux patients qui auront été préalablement identifiés et sélectionnés par leurs services respectifs.

Cette précision vise à encadrer l'organisation de la campagne et à permettre le bon déroulement des consultations à bord du navire-hôpital chinois.

L'escale du « Ji Xiang Fang Zhou » constitue ainsi une nouvelle étape dans la coopération entre le Sénégal et la Chine, avec un volet médical destiné à apporter des soins gratuits à des patients sélectionnés par les autorités sanitaires et militaires sénégalaises.