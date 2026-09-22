Sénégal: Neom - Malang Sarr confronté à un incident à Marbella sur fond de litige financier

Le défenseur sénégalais Malang Sarr aurait été pris à partie par deux hommes dans un hôtel de Marbella, en Espagne, lors du stage de présaison de son nouveau club, Neom. L'épisode, rapporté par L'Équipe, serait lié à un différend financier avec un ancien agent du joueur.

Quelques jours après avoir rejoint Neom, Malang Sarr aurait vécu une soirée mouvementée dans un hôtel de Marbella où son club effectuait son stage de préparation. Selon le récit publié par L'Équipe, deux hommes se présentant comme proches de l'un de ses anciens agents auraient fait irruption dans l'espace réservé à la délégation du club saoudien et se seraient dirigés vers le défenseur.

Les deux individus auraient ensuite conduit le joueur vers le bar de l'établissement. L'Équipe rapporte qu'une altercation verbale aurait alors éclaté autour d'un différend financier lié au transfert du défenseur.

Malang Sarr avait rejoint officiellement Neom le 21 juillet 2026, après avoir quitté le RC Lens à l'issue de son contrat. Le club saoudien avait annoncé son arrivée, sans communiquer publiquement les détails financiers de l'opération.

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D'après L'Équipe, le différend serait lié à une commission d'agent que l'un des conseillers du joueur aurait espéré obtenir à l'occasion de son arrivée à Neom. Le quotidien sportif affirme que Malang Sarr aurait négocié directement son contrat avec les dirigeants du club.

Le joueur, contacté dans le cadre de l'enquête, aurait contesté avoir été agressé. D'autres témoins cités par L'Équipe auraient cependant livré une version différente concernant le déroulement de la soirée. Ces éléments n'ont pas fait, à ce stade, l'objet d'une confirmation indépendante accessible publiquement.

La police espagnole aurait été appelée après le départ des visiteurs. Les responsables de Neom auraient également renforcé la sécurité autour de leur nouveau joueur. Selon L'Équipe, Malang Sarr n'aurait toutefois pas souhaité déposer plainte.

L'épisode n'aurait pas empêché le défenseur de poursuivre normalement sa préparation avec Neom. Arrivé libre du RC Lens, il a rejoint une équipe entraînée par Christophe Galtier et qui compte notamment dans ses rangs Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma.

À 27 ans, Malang Sarr poursuit ainsi sa carrière en Arabie saoudite après avoir évolué notamment à Nice, Chelsea, Porto, Monaco et Lens. Son arrivée à Neom avait été officialisée le 21 juillet, après plusieurs sollicitations de clubs européens selon les informations publiées au moment de son transfert.