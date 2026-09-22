Sénégal: États-Unis - La basketteuse sénégalaise Aminata Seck détenue par l'ICE

La basketteuse sénégalaise Aminata Seck, étudiante-athlète à Kentucky State University, est détenue par les services américains de l'immigration (ICE) depuis le 7 août 2026. Interpellée à l'aéroport de Louisville alors qu'elle voyageait avec son équipe, elle a depuis été transférée dans plusieurs centres de détention. Son avocate alerte également sur son état de santé.

Aminata Seck, 26 ans, se rendait à New York avec l'équipe féminine de Kentucky State University pour participer à un tournoi lorsqu'elle a été interpellée à l'aéroport international Muhammad Ali de Louisville, dans le Kentucky. Selon son avocate Sadiqa Reynolds, citée par le Courier Journal, la joueuse avait déjà franchi le contrôle de sécurité lorsqu'elle a été placée sous la garde des services de l'immigration.

Depuis cette interpellation, la basketteuse sénégalaise a été transférée à plusieurs reprises entre différents centres de détention. Elle se trouve actuellement au Grayson County Detention Center, dans le Kentucky, où son nom apparaissait encore dans les registres au 21 septembre.

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Les circonstances précises ayant conduit à son placement en détention n'ont pas été publiquement détaillées par l'ICE. Son avocate évoque toutefois un problème lié au renouvellement de son visa étudiant. Selon Sadiqa Reynolds, Aminata Seck aurait manqué une échéance administrative alors qu'elle se remettait d'une opération du dos. Cette explication, rapportée par plusieurs médias, reste à ce stade celle de la défense et n'a pas été confirmée publiquement par les services américains de l'immigration.

Des inquiétudes sur son état de santé

La situation de la joueuse est également suivie en raison de son état de santé. Son avocate affirme qu'Aminata Seck souffre d'une blessure au genou nécessitant une intervention chirurgicale et qu'elle rencontre des difficultés pour accéder régulièrement aux soins pendant sa détention.

Les informations disponibles divergent toutefois sur la nature exacte de sa blessure. 20 Minutes et plusieurs médias citant le Courier Journal évoquent une rupture du ligament croisé antérieur, tandis qu'une publication attribuée à son avocate fait référence à une blessure au tendon d'Achille.

Sadiqa Reynolds affirme par ailleurs avoir rencontré des difficultés pour obtenir des informations sur l'état de santé de sa cliente. Elle a indiqué, dans une publication sur les réseaux sociaux, avoir appris lors d'une visite au centre de détention que la basketteuse avait été conduite dans un établissement hospitalier pour des soins médicaux.

Originaire de Dakar, Aminata Seck évolue au poste de pivot sous les couleurs de Kentucky State University, qui participe au championnat universitaire américain de deuxième division (NCAA Division II). Âgée de 26 ans et mesurant 1,93 m, elle s'apprêtait à entamer une nouvelle saison avec les Thorobrettes. Lors de la précédente, elle avait disputé 20 rencontres et affiché une moyenne de 11,9 points par match. Elle avait également été distinguée dans l'équipe-type de la Southern Intercollegiate Athletic Conference.