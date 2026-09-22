Togo: 'La vigne appartient à Dieu'

22 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

L'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, a appelé mardi les serviteurs engagés dans l'oeuvre de Dieu à revoir leur rapport à la mission. À l'occasion de l'ouverture de l'année pastorale 2026-2027, le prélat les a invités à ne pas considérer leur engagement comme un travail à rémunérer.

« Dans la vigne du Père, nous ne sommes pas des salariés qui comptent leurs heures, nous sommes des fils et des filles heureuses d'avoir été appelés », a-t-il déclaré, exhortant à privilégier la reconnaissance de la grâce plutôt que le calcul des mérites.

Mgr Gaglo a également mis en garde contre la jalousie face aux grâces accordées aux autres, invitant les serviteurs à se réjouir du bien accompli par leurs frères et soeurs, même lorsque ceux-ci arrivent plus tardivement dans la mission. Pour lui, la miséricorde de Dieu peut rejoindre chacun, quel que soit le moment où il répond à son appel.

Cette attitude, estime-t-il, relève de la conversion chrétienne : apprendre à regarder sans jalousie la grâce reçue par l'autre, rendre grâce pour ses réussites, et accepter que certains puissent récolter ce que d'autres ont semé.

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« La vigne appartient à Dieu, l'Église appartient à Dieu, notre archidiocèse appartient à Dieu », a rappelé l'archevêque, insistant sur le fait que « les générations se succèdent dans la mission, sans nécessairement voir elles-mêmes les fruits de leur travail ». Il a conclu : « Peu importe, la vigne est au Seigneur. Notre joie est simplement d'avoir été appelés à y travailler. »

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