Burkina Faso: Campagne agro-pastorale dans le Bam - Le ministre d'Etat Sombié félicite les producteurs et agents techniques

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié a poursuivi sa tournée de suivi de la campagne agro-pastorale et halieutique 2026-2027, dans la région des Koulsé, mardi 22 septembre 2026. Il a visité une ferme agro-pastorale dans la province

Les vannes du ciel se sont ouvertes sur la région des Koulsé, lundi 21 septembre

2026 dans la soirée. Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié qui en a été témoin dans la province du Sandbondtenga a poursuivi son suivi de la campagne agro-pastorale et halieutique 2026-2027, dans ladite province et dans le Bam, mardi 22 septembre 2026.

La première étape de sa visite dans le Sandbondtenga a concerné la ferme agro-pastorale du producteur Adama Kinda. Elle a une superficie de 10 hectares. Le site appelé « Boul-Pooré » se situe dans le village de Yabo dans la commune de Mané. La ferme emploie 22 femmes et 4 hommes. Elle possède en outre trois forages, deux bassins de 235 m3 chacun et une motopompe. Adama Kinda cultive du sorgho, du niébé, de l'oignon, de l'aubergine, de l'arachide et majoritairement du maïs sur 5,5 hectares avec une production attendue de 2,5 tonnes par hectare.

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Le commandant Ismaël Sombié a félicité le producteur pour son engagement à l'atteinte de la souveraineté alimentaire avant d'inspecter d'autres champs de sorgho, de petit mil et de maïs, à proximité de la ferme. Il a également instruit certains propriétaires de ces champs issus des techniques du zaï de les désherber au moins trois fois.

Des riziculteurs encouragés

Dans la province du Bam, la tournée s'est poursuivie dans le village de Koulinièrè, dans la commune de Tikaré.Le ministre d'Etat Sombié a salué la prouesse des riziculteurs résilients qui ont emblavé un champ de 21,5 hectares. Sur ce périmètre de 344 parcelles y compris celles des « VDP agricoles » de 625 m2 chacune se dégagent.

La porte-parole des femmes, Wendkonté Inès Ouédraogo a indiqué que le riz de variété FKR19 est au stade de tallage avec une situation phytosanitaire relativement calme. Elle a ajouté que le rendement prévisionnel est de trois tonnes par hectare et la production attendue est de 64,5 tonnes pour un bénéfice de plus de 7 millions F CFA. Wendkonté Inès Ouédraogo a exprimé la satisfaction de l'ensemble des exploitants du site pour les 20 hectares de labours offerts par le gouvernement.

Cependant, elle a évoqué des besoins en motopompes, en motoculteurs et en forages pour la culture de contre-saison, de boulis, de magasins de stockage, de matériels de transformation.

Le commandant Ismaël Sombié a loué le travail réalisé par les populations et les agents techniques d'agriculture de la localité. Malgré les poches de sécheresse résolues par des retenues d'eau et les aléas sécuritaires, la campagne affiche de bonnes perspectives aux dires des techniciens agricoles dans l'ensemble. Le chef du département chargé de l'agriculture a, par ailleurs, invité les « VDP agricoles » à former une coopérative d'épargne pour bien gérer les fruits de leur labeur.

La tournée du ministre Sombié s'est achevée dans la région par la visite du lac Bam d'une capacité de 40 millions de m3 d'eau, fortement dégradé avec à la clé une diminution d'eau et équipé d'une station de pompage obsolète.

C'est avec un mécontentement visible que le commandant Ismaël Sombié a découvert une retenue d'eau qu'il a qualifiée de boulis. Qui détient le dossier de plusieurs milliards F CFA de sa réhabilitation et les autres documents ? Le premier responsable chargé de l'agriculture a voulu en savoir davantage. Face à cette situation alarmante, il a ordonné ses services compétents à se mettre à l'oeuvre pour donner au lac Bam son lustre d'antan.