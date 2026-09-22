Burkina Faso: Enseignement secondaire - Les personnels d'administration outillés pour la mise en oeuvre des réformes

La conférence annuelle des personnels d'administration des établissements post-primaires et secondaires se tient, du 22 au 24 septembre 2026, à Ouagadougou.

Le ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique organise la session 2026 de la conférence annuelle des personnels d'administration des établissements post primaires et secondaires, du 22 au 24 septembre, à Ouagadougou. Elle est placée sur le thème : « Mise en oeuvre des réformes dans l'enseignement secondaire : développement des compétences par la formation professionnelle et l'enseignement scientifique et technologique ». Selon la cheffe de circonscription Ouaga 3, Mireille Dao, cette rencontre est un espace de réflexion, de partage d'expériences, de renforcement des capacités et surtout d'engagement collectif en faveur de la transformation de notre système éducatif.

Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, a insisté sur le rôle central du personnel administratif dans le

système éducatif. « Il ne peut pas y avoir un établissement si on a des élèves

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et des enseignants et que le personnel administratif est absent », a-t-il affirmé. Pour lui, l'administration forme une famille où chaque maillon est essentiel.

Moumouni Zoungrana a rappelé que les réformes engagées s'inscrivent dans le cadre de la Révolution progressiste populaire. « La révolution est une rupture, un changement de mentalité. Ceux qui sont dans l'éducation sont ceux-là qui doivent implémenter ce changement.

Nous sommes en guerre contre tout ce qui nous rabaisse et nous infantilise », a-t-il soutenu. C'est pourquoi, le ministre chargé de l'Enseignement secondaire a appelé les personnels d'administration à s'approprier ces réformes et les porter dans leurs établissements respectifs.

Un appel à l'équité et à la justice

Moumouni Zoungrana a exhorté les personnels administratifs des établissements post-primaires et secondaires à plus d'équité et de justice dans la gestion des établissements.

« Soyons dans l'équité dans la répartition des salles

de classe, des volumes horaires. Il ne faut pas qu'il y ait des enseignants qui n'ont pas leurs volumes horaires pendant que d'autres sont sous le poids du travail », a-t-il martelé.

Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire a annoncé, la création de l'Académie technique du Faso (ATF), destinée à retenir les jeunes talents burkinabè et à développer les séries scientifiques et technologiques.

« Nous avons des enfants hyper intelligents, des enfants travailleurs, mais malheureusement que nous n'avons pas gardés. C'est au nom de cette responsabilité qu'on a créé l'ATF », a-t-il révélé.

Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire a encouragé les participants à la conférence annuelle des personnels administratifs des établissements post primaires et secondaires à formuler des propositions pour réussir l'implémentation des réformes en cours.