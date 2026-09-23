Algérie: Arkab reçu à Niamey par le président de la République du Niger

Alger — Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a été reçu, mardi à Niamey, par le président de la République du Niger, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue au Niger, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Arkab a transmis au président de la République du Niger "les salutations fraternelles du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ses voeux de progrès et de prospérité au peuple nigérien frère", soulignant "la détermination de l'Algérie à poursuivre la consolidation des relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays et peuples frères".

De son côté, le président de la République du Niger a chargé M. Arkab de transmettre "ses salutations fraternelles et l'expression de sa considération au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", réaffirmant sa détermination à "poursuivre le renforcement des relations de coopération bilatérale avec l'Algérie" et à "soutenir le partenariat Sud-Sud et la coopération africaine".

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La rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Niamey, M. Ahmed Saadi, et du PDG du groupe Sonatrach, M. Nour Eddine Daoudi, a été "l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine des hydrocarbures, et d'évoquer les différents projets incarnant le partenariat entre les deux pays, à leur tête l'activité de Sonatrach au Niger, plus particulièrement le projet de recherche et d'exploration au niveau du bloc pétrolier de Kafra".

Dans ce contexte, le président de la République du Niger a salué "l'expertise algérienne dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière", indiquant que son pays "souhaite continuer à bénéficier de l'expérience du groupe Sonatrach et de ses filiales dans les domaines de la recherche, de l'exploration, du développement, de la production, du raffinage, de la pétrochimie, ainsi que dans la formation, le transfert de technologie et le renforcement des capacités".

La rencontre a aussi permis d'examiner les perspectives de développement et d'exploitation des nouveaux blocs pétroliers proposés par la partie nigérienne, notamment le bloc de Bilma, en sus de la coopération dans le

domaine du raffinage, en particulier les grands travaux de maintenance de la raffinerie de Zinder, et dans le domaine de la commercialisation conjointe du pétrole brut nigérien.

Dans ce cadre, les deux parties ont souligné l'importance de développer le partenariat entre Sonatrach et la Société nationale nigérienne du pétrole (Sonidep) et de l'étendre aux différentes étapes de la chaîne de l'industrie des hydrocarbures, afin de valoriser les ressources naturelles et de renforcer les capacités nationales nigériennes.

Le projet de gazoduc transsaharien (TSGP) était également au menu de la rencontre. A cette occasion, le président de la République du Niger a réaffirmé "l'importance stratégique de ce projet pour l'Algérie, le Niger et le Nigeria", mettant en avant "le rôle qu'il peut jouer dans le soutien au développement socioéconomique et le renforcement de l'intégration énergétique africaine", précise le communiqué du ministère.

L'audience a aussi été l'occasion de mettre en avant "l'importance de la poursuite de la coordination et le travail conjoint afin de faire avancer les différentes étapes de concrétisation du projet, notamment le lancement, dans les plus brefs délais, de la campagne de levés topographiques du tracé du gazoduc sur le territoire nigérien, des études d'impact environnemental et des études géotechniques".

De son côté, M. Arkab a "réaffirmé l'engagement de l'Algérie, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à continuer à soutenir la République du Niger dans le développement de son secteur des hydrocarbures et à renforcer la coopération entre les entreprises spécialisées dans les deux pays, en vue de contribuer à la valorisation des ressources énergétiques, au transfert d'expertise, au renforcement des capacités et au processus de développement socioéconomique dans les deux pays et dans la région".

Dans une déclaration à la presse au terme de la rencontre, le ministre a relevé l'importance de cette audience au vu des projets stratégiques abordés, tels que l'examen du développement de la coopération dans le domaine de l'exploration et de la production, notamment à travers le projet de Sonatrach au niveau du bloc de Kafra, en sus des possibilités d'étendre cette coopération à d'autres blocs d'exploration.

Une attention particulière a aussi été accordée à la commercialisation et à la valorisation du pétrole brut nigérien à travers l'accompagnement que le groupe Sonatrach peut apporter à la partie nigérienne, représentée par

la Sonidep, notamment en matière d'expertise et de négociation, a-t-il ajouté.

La rencontre a également été l'occasion de mettre en avant le rôle de la Société nationale nigérienne du pétrole en tant qu'acteur majeur du secteur pétrolier nigérien, d'évoquer les perspectives d'approfondissement des

échanges et de définir de nouvelles possibilités de coopération et de partenariat, a-t-il conclu.