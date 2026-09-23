Afrique: Guterres appelle au respect du Droit international

Le Débat de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouvert ce mardi par un appel du Secrétaire général, António Guterres, en faveur du renforcement du dialogue et du respect du Droit international face aux conflits qui secouent le monde.

S'exprimant lors de l'ouverture du Débat général, António Guterres a souligné que les lignes de fracture mondiales s'accentuent, marquées par des guerres aux conséquences dévastatrices, des attaques contre les civils et des violations des droits de l'homme.

Il a également déploré l'utilisation de la faim comme arme, la mort de travailleurs humanitaires, le mépris du Droit international, l'aggravation des inégalités et l'accentuation des divisions géopolitiques.

Le responsable a ajouté que la crise climatique n'était plus une menace lointaine mais une réalité quotidienne, tandis que l'intelligence artificielle progresse à une vitesse qui a surpris même ses propres créateurs.

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Pour António Guterres, ces crises ne sont pas des phénomènes isolés, mais des chapitres d'une même histoire : « l'histoire du pouvoir, de ceux qui le détiennent, de ceux qui en sont privés, de la manière dont il est exercé et de la façon dont il évolue ».

Le Secrétaire général a identifié trois formes fondamentales de transformation du pouvoir : entre les États, avec l'émergence de nouveaux centres de compétition économique et stratégique ; au sein des sociétés, de plus en plus dépendantes de ces nouveaux centres ; et entre les êtres humains et les machines, avec le développement d'agents artificiels et d'armes autonomes létales.

Il a toutefois estimé que les institutions et les systèmes de gouvernance continuent de refléter, dans une large mesure, les réalités et les intérêts d'une époque révolue, une situation qu'il a qualifiée de principal défi actuel.

« Nous nous dirigeons clairement vers un monde multipolaire, et ce mouvement est irréversible », a affirmé António Guterres, tout en mettant en garde contre les différentes voies que cette multipolarité pourrait emprunter.

Selon le Secrétaire général, l'une des possibilités est l'avènement d'un monde marqué par la fragmentation et le « transactionnisme », par une montée des tensions et de la méfiance, par des marchés fragmentés, des institutions affaiblies, une coopération réduite et une logique de jeu à somme nulle.

Il a évoqué, en guise d'alternative, une « multipolarité en réseau », fondée sur l'interdépendance et soutenue par un dense réseau de liens économiques, politiques, sociaux et technologiques.

Dans ce modèle, a-t-il expliqué, plusieurs centres d'influence peuvent coexister au sein d'un cadre commun de Droit international et de règles partagées ; cela peut contribuer à prévenir les tendances hégémoniques ainsi qu'une « grande fracture » du monde en deux blocs rivaux dotés de systèmes économiques, technologiques et de sécurité distincts.

« Nous devons les éviter », a-t-il exhorté.

António Guterres a souligné qu'aucune puissance ne peut résoudre seule les défis actuels, tout en reconnaissant que la compétition restera une caractéristique permanente des relations internationales.

La compétition, a-t-il ajouté, ne doit pas nécessairement déboucher sur une confrontation, car une concurrence saine peut stimuler l'innovation, renforcer la résilience et multiplier les opportunités, à condition qu'elle s'inscrive dans des structures préservant la stabilité et permettant la coopération dans les domaines où celle-ci est indispensable.

Le Secrétaire général a soutenu que la construction d'un avenir en réseau commence par la reconnaissance, notamment de la part des grandes puissances, du fait que leur pouvoir a des limites.

« Les événements de ces dernières années l'ont démontré sans équivoque », a-t-il affirmé.

Le responsable onusien a ajouté que la puissance militaire, à elle seule, ne garantit pas la paix, que la puissance économique n'assure pas la stabilité et que la puissance technologique ne peut garantir la sécurité toute seule.

Pour António Guterres, un ordre mondial multipolaire en réseau pourrait créer les conditions d'une résolution plus équilibrée et plus représentative des problèmes mondiaux.

À cette fin, il a jugé nécessaire de disposer d'un système multilatéral centré sur les Nations Unies, doté d'institutions fortes et efficaces capables de refléter les réalités actuelles ainsi que l'évolution du poids relatif des pays et des économies, plutôt que de reproduire les rapports de force d'il y a 80 ans.

Le Secrétaire général a rappelé que ce processus ne part pas de zéro, puisqu'il existe déjà une base contraignante constituée par la Charte des Nations Unies et les principes qui lui donnent tout son sens, notamment la primauté du droit international, la défense de la dignité humaine et la quête de justice sous toutes ses formes.

Évoquant la situation au Moyen-Orient, António Guterres a souligné que les conflits s'y succèdent, alors que les trêves qualifiées de « cessez-le-feu » ne se traduisent guère que par une réduction temporaire de l'intensité des combats, les civils continuant d'en payer le prix fort.

« Cela suffit », a-t-il déclaré, avant d'appeler les dirigeants présents à l'Assemblée générale à mettre à profit cette semaine de haut niveau pour favoriser la désescalade et le dialogue.

« Les combats doivent cesser, l'aide humanitaire doit pouvoir être acheminée et les droits et libertés de navigation doivent être pleinement rétablis, conformément au Droit international », a-t-il plaidé.

Le Secrétaire général de l'ONU a également consacré une partie de son discours à la situation dans le territoire palestinien occupé, en particulier dans la bande de Gaza.

Il a rappelé les attaques du Hamas du 7 octobre et a affirmé que, depuis lors, une offensive contre les Palestiniens de Gaza a suivi, entraînant une ampleur de morts et de destructions telle qu'il n'en avait jamais vu au cours de toutes ses années en tant que Secrétaire général des Nations Unies.

António Guterres a évoqué les mesures conservatoires juridiquement contraignantes ordonnées par la Cour internationale de Justice dans le cadre de la procédure relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza.

Il a également rappelé l'avis consultatif rendu par la Cour l'année dernière, selon lequel les Nations Unies doivent pouvoir s'acquitter de leurs mandats à Gaza et leur personnel ainsi que les travailleurs humanitaires doivent être protégés.

« Toutes les parties doivent respecter le Droit international et les ordonnances de la Cour », a-t-il déclaré.

En Cisjordanie occupée, António Guterres a dénoncé la violence, les déplacements de population et l'expansion des colonies israéliennes, estimant que ces actions entravent la voie vers la paix et accroissent le risque de nettoyage ethnique.

Le Président de la République, João Lourenço, prend également la parole ce mardi à la plus haute tribune de la diplomatie mondiale ; il figure en quinzième position sur la liste des intervenants et est le premier Chef d'État africain à s'exprimer.

La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, officiellement ouverte le 8 septembre, a pour thème « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui produit des résultats pour tous », reflétant ainsi la nécessité de renforcer les capacités du système multilatéral pour répondre efficacement aux défis mondiaux émergents.

Elle est présidée par l'ambassadeur Khalilur Rahman, représentant permanent du Bangladesh auprès des Nations Unies, élu en juin dernier selon le principe de rotation géographique entre les groupes régionaux de l'ONU pour un mandat d'un an ayant débuté ce mois-ci.

L'Assemblée générale des Nations Unies est le principal organe délibérant, représentatif et normatif de l'ONU ; elle réunit les 193 États membres pour débattre des grandes questions de l'agenda international et adopter des orientations politiques sur des sujets liés au maintien de la paix et de la sécurité internationales.