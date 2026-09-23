Afrique: Intégration commerciale africaine - L'Uemoa mise sur son expérience

Un atelier organisé à l'Université Félix-Houphouët-Boigny a exploré les enseignements de plus de trente ans d'intégration sous-régionale pour accompagner la construction du marché continental africain.

Comment tirer les enseignements de l'expérience de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) pour accélérer la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) ? C'est l'objet de l'étude consacrée aux « Obstacles et opportunités d'une mise en oeuvre efficace de la Zlecaf : l'expérience de l'Uemoa ».

Les résultats provisoires ont été présentés, mardi 22 septembre 2026, à l'Université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody, lors d'un atelier réunissant administrations publiques, secteur privé, chambres consulaires et universitaires.

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Ouvrant les travaux, Gustave Diasso, représentant résident de la Commission de l'Uemoa en Côte d'Ivoire, a défini l'objectif de la rencontre : confronter les premiers résultats de l'étude aux réalités des acteurs concernés afin d'enrichir les conclusions. « L'objectif de cet atelier est précisément de créer un cadre d'échange. Il s'agira de partager avec vous les résultats provisoires de l'étude, de recueillir vos observations, vos contributions et vos suggestions et d'identifier l'ensemble des pistes de recommandations pratiques », a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant l'intérêt de l'expérience de l'Uemoa, forte de plus de trente ans d'intégration économique, pour éclairer la construction du marché continental. « Il s'agit de tirer les leçons de cette expérience pour contribuer concrètement à sécuriser les chances de succès du plus vaste marché commun jamais constitué dans l'histoire de l'Afrique », a-t-il souligné.

Représentant la secrétaire exécutive du Comité national de la Zlecaf, Bamba Mantieni, responsable de programme, a situé les travaux dans la dynamique continentale. Elle a salué l'engagement de la Côte d'Ivoire dans le processus et insisté sur l'enjeu pour les opérateurs économiques nationaux : tirer parti des opportunités liées à l'ouverture du marché africain.

Son intervention a ainsi permis de relier les enseignements de l'intégration ouest-africaine aux ambitions plus larges de la Zlecaf.

Organisateur de l'atelier, le professeur Ahouré Alban, directeur de la Cellule d'analyse de politiques économiques (Capec) du Cires, assure le volet scientifique de la démarche. Il a réuni les différentes parties prenantes afin de confronter les résultats de l'étude aux expériences et contraintes du terrain.

Les échanges doivent notamment permettre d'identifier les principaux obstacles aux échanges, mais aussi les leviers susceptibles de favoriser une meilleure participation des entreprises africaines au marché continental.

Les observations recueillies à Abidjan serviront à consolider le rapport final, appelé à être présenté au sommet prévu à Cotonou, au Bénin. L'objectif est de parvenir à des propositions suffisamment concrètes pour éclairer l'action publique et faciliter la mise en oeuvre de la Zlecaf.

L'atelier de Cocody apparaît ainsi comme une étape de consolidation des enseignements de l'Uemoa au service de l'intégration commerciale à l'échelle du continent.