Afrique: De New York, les présidents en exercice de la CEDEAO et de l'UA passent en revue les défis du continent

22 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue du Burundi, Evariste Ndayishimiye, respectivement président en exercice de la CEDEAO et de l'Union africaine, ont, mardi à New York, fait le tour d'horizon des défis du continent, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, a-t-on appris de source officielle.

Les deux dirigeants qui se sont rencontrés à la fin d'une réunion de haut niveau sur le Pacte pour l'avenir en Afrique, ont salué l'excellence des relations anciennes entre le Sénégal et le Burundi, avant de faire le tour d'horizon des défis du continent, avec un accent particulier sur l'Afrique de l'Ouest, a notamment indiqué la présidence sénégalaise.

Elle rapporte dans une note rendue publique que le président Faye a exposé à son homologue burundais, "sa vision, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, pour répondre aux défis de la région, dans un esprit de complémentarité entre l'organisation sous-régionale et l'Union africaine".

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Bassirou Diomaye Faye n'a pas manqué d'inviter le président Ndayishimiye à prendre part à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le 31 octobre prochain à Dakar, selon la présidence sénégalaise.

La réunion de haut niveau consacrée au Pacte sur l'avenir de l'Afrique a été organisée en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

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