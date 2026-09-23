Mali: Une fête d'indépendance sous pression jihadiste...

Au pouvoir depuis près de six ans sans élections, le président de transition Assimi Goïta a dressé lundi 21 septembre, à la veille de la fête nationale, un bilan résolument positif de la transition. Souveraineté retrouvée, armée montée en puissance, Mali qui se tient debout : le discours était calibré pour la célébration du 22 septembre.

Mais sur le terrain, l'autre récit s'impose. L'intensification des attaques ces dix derniers jours, revendiquées par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM, lié à al-Qaïda), apparaît comme une contre-célébration calculée.

Frapper un poste aux portes de Bamako le 18 septembre, viser Sévaré avec des drones kamikazes le 19, après une attaque meurtrière le 10 septembre, ce n'est pas seulement militaire. C'est symbolique. L'objectif est de ternir la fête de l'indépendance, de rappeler que le pays, malgré le discours de souveraineté, échappe en grande partie au contrôle de la junte.

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Le JNIM applique une stratégie de délégitimation. Plus Bamako met en scène son indépendance, plus le groupe démontre que l'Etat ne sécurise ni le centre, ni la périphérie de la capitale. C'est une guerre de narratif : au bilan positif de Goïta, les jihadistes opposent la carte de l'insécurité quotidienne.

Cette séquence montre les limites du tout-sécuritaire. Après le départ des forces françaises et de la MINUSMA, le couple FAMa-Africa Corps peine à tenir le territoire. La junte peut organiser des défilés, elle ne contrôle ni les routes, ni les campagnes. Et les attaques à la veille du 22 septembre sont un rappel brutal : la souveraineté proclamée à Bamako ne se décrète pas, elle se mesure à la capacité à tenir le pays.