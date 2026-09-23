Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 septembre 2026

revue de presse

Soudan du Sud : Salva Kiir dissout le gouvernement de transition avant les élections

Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a dissous ce mardi le gouvernement de transition, à seulement trois mois des élections prévues le 22 décembre. Cette décision, inscrite dans le calendrier électoral, ouvre la voie à la mise en place d’une administration intérimaire chargée d’assurer la continuité de l’État jusqu’au scrutin.

Elle intervient après l’adoption d’amendements à la loi électorale autorisant la tenue des élections sans attendre l’adoption d’une Constitution permanente ni l’achèvement du recensement national. Le gouvernement de transition issu de l’accord de paix de 2018 laisse ainsi place à une nouvelle structure exécutive pour la période préélectorale. [Source Africanews]

Au Maroc, des élections législatives marquées par la fracture sociale

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Au pouvoir depuis 2021, les trois partis de la majorité s’entredéchirent, alors que les Marocains sont appelés aux urnes, mercredi 23 septembre.

Tailler en pièces le patron de l’exécutif sortant et son bilan. Telle est la ligne de conduite des candidats à sa succession, alors que les bureaux de vote pour les élections législatives marocaines ouvrent mercredi 23 septembre.

Officiellement lancée il y a deux semaines et devant s’arrêter mardi à minuit, la campagne a en réalité débuté il y a plusieurs mois avec un credo : haro sur Aziz Akhannouch. Les attaques les plus virulentes à l’encontre du chef de file du Rassemblement national des indépendants (RNI) sont d’ailleurs venues de sa propre majorité. Voire de membres de son gouvernement. [Source Le Monde Afrique]

25 banques africaines parmi les plus performantes au monde (Forbes)

Vingt-cinq banques issues de 14 pays africains figurent dans le classement mondial des banques les plus performantes en 2026, publié par le magazine américain Forbes en partenariat avec Statista.

Le classement « World’s Top Performing Banks 2026 », publié le 9 septembre, distingue 500 établissements bancaires issus de 89 pays sur la base de leurs performances financières, plutôt que de leur seule taille ou du volume de leurs actifs.

L’Égypte et le Kenya arrivent en tête des pays africains représentés, avec quatre banques chacun, devant le Zimbabwe avec trois établissements. Le Nigeria, la Tanzanie et la Tunisie comptent chacun deux banques dans ce palmarès. [Source Apanews]

Algérie-Niger : Le Gazoduc Transsaharien au cœur des discussions à Niamey

Le gazoduc transsaharien revient au premier plan entre Alger et Niamey, mais la visite de Mohamed Arkab, les 21 et 22 septembre, précise surtout la prochaine étape attendue au Niger. Après son entretien avec le président Abdourahamane Tiani, la partie algérienne a appelé au lancement rapide des levés topographiques du tracé nigérien et des études environnementales et géotechniques.

En juin, Sonatrach avait annoncé le démarrage des travaux sur la section algérienne. La question est désormais de savoir quand les préparatifs au Niger permettront, à leur tour, de passer au chantier. [Source Afrik.com]

Assemblée générale de l’ONU : dans son discours d’adieu, Antonio Guterres prône un Conseil de sécurité ouvert à l'Afrique

L’actuel secrétaire général de l’ONU, dont le mandat se termine à la fin de l’année, a prononcé son dernier discours d’ouverture de l’Assemblée générale des Nations unies, mardi 22 septembre. Une intervention dans laquelle Antonio Guterres a défendu la vision d’un monde plus égalitaire, suggérant entre autres aux dirigeants du monde entier de réformer le Conseil de sécurité pour offrir à l’Afrique une place permanente à sa table.

Dans son tout dernier discours d’ouverture de l’Assemblée générale de l’ONU, Antonio Guterres est longtemps revenu, mardi 22 septembre, sur le manque de réforme des institutions onusiennes, à commencer par le Conseil de sécurité qui gravite toujours autour des pays qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale.

Or, 80 ans plus tard, cette structuration n’a plus du tout la même légitimité qu’alors, ni l’efficacité que réclame la gestion des crises d’aujourd’hui. [Source RFI]

Ethiopie : Les forces des autorités rebelles du Tigré ont pris le contrôle de l’aéroport de la capitale régionale

Une employée de l’aéroport Alula Aba Nega de Mekele a affirmé sous le couvert de l’anonymat avoir été renvoyée chez elle mercredi matin. « Ils nous ont dit que les TDF (forces tigréennes) avaient pris le contrôle de l’aéroport », a-t-elle déclaré. La prise de contrôle de l’aéroport par les TDF a été confirmée à l’AFP par une source sécuritaire étrangère en Ethiopie.

Selon le site spécialisé Flight Radar, le vol prévu mercredi matin entre Addis Abeba et Mekele a été annulé.

Cet aéroport, le plus important de l’Etat régional, est normalement gardé par quelques soldats de l’armée fédérale. [Source Le 360 Afrique]

Afrique du Sud : 11 morts dans une fusillade à Durban

Onze personnes ont été tuées par deux assaillants qui ont attaqué une maison à Durban, dans l'est de l'Afrique du Sud, a annoncé mercredi le Premier ministre de la province du KwaZulu-Natal, Thamsanqa Ntuli.

"Les victimes, dont une femme enceinte, étaient rassemblées dans une maison peu avant 23H00 (21H00 GMT mardi) quand des assaillants armés ont fait irruption sur les lieux et ont ouvert le feu", a-t-il dit à l'AFP.

Trois autres personnes ont survécu à l'attaque à KwaMakhutha, une commune située au sud de Durban, a indiqué la police. Le mobile de l'attaque n'était pas connu dans l'immédiat. [Source TRT Africa]

Madagascar : Affaire Boeing 777 - Le PAC reporte le procès

Coup de théâtre au Pôle anti-corruption (PAC) d'Antananarivo, hier. Le procès sur l'affaire des Boeing 777-200 est reporté au 27 octobre.

Le 27 octobre. C'est le nouveau rendez-vous fixé par le Pôle anti-corruption (PAC) d'Antananarivo, sis aux 67 Ha, pour la tenue du procès concernant l'affaire des Boeing 777-200. Dans un court communiqué, la juridiction spéciale indique que l'attente d'une réponse à une citation à comparaître de l'Aviation civile de Madagascar (ACM), ainsi que de Mamy Ravatomanga, homme d'affaires, et des résultats « d'une enquête numérique », sont les raisons de ce report.

Le communiqué sommaire publié hier soir veut visiblement apporter des précisions à la déclaration faite par la magistrate qui a présidé l'audience. La missive ne donne toutefois aucune explication supplémentaire au sujet de « l'enquête numérique ». Des sources contactées n'y ont pas de réponse non plus. [Source L’Express de Madagascar]

Distinction : Denis Sassou N’Guesso reçoit le prix spécial de la liberté de la presse

L’action du président de la République, Denis Sassou N’Guesso, en faveur de la liberté de la presse a été saluée au Salon de l’information, de la communication et des médias (Sicom). Le chef de l’État a en effet reçu le prix spécial des mains du commissaire général du Sicom, Gyldas Mayela, au cours d’une audience en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

« Nous rendons hommage au président Denis Sassou N’Guesso, le grand artisan de la loi 08-2001 du 12 novembre 2001 qui met les journalistes dans une bulle de sécurité dans l’exercice de leur profession », a expliqué Gyldas Mayela saluant les actions et initiatives portées au plus niveau de l’État dans le secteur des médias. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Fally Ipupa place 37 titres dans le Top 50 Apple Music en RDC

Quelques jours après la sortie de XX : Délirium, Fally Ipupa occupe une place centrale dans les écoutes musicales en République démocratique du Congo. Le classement Apple Music Congo-Kinshasa du 22 septembre 2026 compte 37 titres auxquels le chanteur participe parmi les 50 premières positions.

Le chanteur congolais place huit titres dans les neuf premières positions du classement Apple Music Congo-Kinshasa du 22 septembre. « Delirium » arrive en tête, devant « Kitamata » et « Miss Lolo ». Suivent « Figure de style », « Complices », « Orgasy » et « Raison de vivre ». Après la 8e place, occupée par « Permanent » de David Ize et Moise Ngofo, Fally revient à la 9e position avec « Crime passionnel », puis à la 10e avec « Euphorie ».

Au total, 37 des 50 titres du classement sont associés à Fally Ipupa, seul ou en collaboration. Les autres artistes présents dans le Top 50 comprennent notamment Tiakola, Gims, Mauvais djo, Franglish, KeBlack et David Ize. [Source Africa Radio]