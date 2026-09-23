Les actions nigérianes ont atteint un nouveau record le 21 septembre, alors que le pays réintégrait la catégorie « Frontier Market » de FTSE Russell après près de trois ans. L'indice NGX All-Share a progressé de 0,14 % pour atteindre 250 156,80 points, tandis que la capitalisation boursière a augmenté de 228,25 milliards de nairas pour atteindre le niveau record de 162 390 milliards de nairas. L'indice affiche désormais une hausse de 60,76 % depuis le début de l'année 2026.

Cette séance a prolongé la reprise du marché à huit jours de cotation. L'activité s'est également intensifiée, avec 574,19 millions d'actions échangées pour une valeur de 38,06 milliards de nairas. Le nombre de transactions a augmenté d'environ 55 %, pour atteindre 68 655. La tendance générale du marché était positive, avec 39 titres en hausse contre 25 en baisse, ce qui suggère que la demande s'est étendue au-delà d'un petit groupe de grandes entreprises.

Le secteur bancaire a mené la hausse, l'indice bancaire NGX progressant de 2,1 %. Les biens industriels ont gagné 0,5 %, tandis que les secteurs de l'assurance et des biens de consommation ont chacun progressé de 0,3 %. Le secteur du pétrole et du gaz a reculé de 0,4 %. GTCO a gagné 3 %, Transcorp a progressé de 6,8 % et NASCON a augmenté de 10 %. Zenith Bank a été le titre le plus échangé, avec 53,58 millions d'actions échangées pour une valeur de 9,90 milliards de nairas.

La reclassification opérée par FTSE Russell replace le Nigeria dans les indices de référence mondiaux des marchés frontières, après que le pays en eut été retiré en 2023 en raison des difficultés rencontrées par les investisseurs étrangers pour accéder aux devises étrangères et rapatrier leurs capitaux. Ce changement fait suite à des améliorations en matière de liquidité des devises et d'accès au marché.

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Ce retour intervient alors que les investisseurs financent également l'introduction en bourse de Dangote Refinery, d'un montant de 2 150 milliards de nairas, dont la période de souscription reste ouverte jusqu'au 13 octobre. Selon les courtiers, la demande intérieure a contribué à absorber les ventes des investisseurs levant des fonds pour cette opération, tandis que les gestionnaires étrangers commencent à réévaluer les actions nigérianes à la suite du changement opéré par FTSE.S

Points clés à retenir

Cette clôture record est importante car l'intégration du Nigeria dans l'indice FTSE modifie la façon dont le marché est perçu par les gestionnaires de fonds internationaux, mais il faudra du temps pour en mesurer les effets. L'intégration dans l'indice offre aux fonds passifs et actifs axés sur les marchés frontières une raison stratégique de détenir des actions nigérianes, en particulier celles des grandes entreprises les plus liquides.

Cela peut améliorer les volumes de transactions et la participation étrangère, mais cette reclassification ne signifie pas pour autant que des milliards de dollars vont affluer immédiatement. Les gestionnaires continuent de prendre en compte le risque de change, la liquidité, les valorisations et leur capacité à transférer des fonds hors du pays.

Cette annonce coïncide également avec l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote, qui vise à lever 2,15 billions de nairas auprès des investisseurs. Au lieu de provoquer une vague de ventes massive, le marché a poursuivi sa progression, ce qui suggère que la liquidité locale a jusqu'à présent absorbé une partie des liquidités réorientées vers cette offre.

L'élargissement de la base des hausses observé le 21 septembre est également significatif : 39 titres ont progressé contre 25 en baisse, ce qui montre que l'indice n'a pas été tiré vers le haut uniquement par quelques grandes entreprises. L'ASI ayant déjà progressé de plus de 60 % cette année, la prochaine phase dépendra moins des annonces relatives à la reclassification que des résultats, des dividendes et des entrées de capitaux étrangers. Les données de fin d'année permettront de mieux évaluer si l'intégration au FTSE a modifié la composition de la base d'investisseurs du marché.