Sud-Soudan: Salva Kiir dissout le gouvernement, le vice-président définitivement démis de ses fonctions

Annoncée en prévision des premières élections de l'histoire du pays prévues le 22 décembre, cette mesure met un terme au mandat du gouvernement intérimaire d'union nationale qui avait été formé en 2020 en vertu de l'accord de paix signé deux ans plus tôt pour tenter de mettre fin à la guerre civile démarrée en 2013.

À exactement trois mois des premières élections de l'histoire du Soudan du Sud prévues pour le 22 décembre, la décision du président Salva Kiir de dissoudre le gouvernement d'union nationale en fonction depuis six ans marque l'ouverture d'une période électorale teintée d'incertitudes, comme en témoigne le déploiement d'un important dispositif sécuritaire dans les rues de Juba, la capitale.

« L'accord de paix ne s'est pas effondré », a tenté de rassurer le chef de l'État, à qui la réforme du code électoral adoptée lundi 21 septembre par le Parlement a octroyé le pouvoir de dissoudre l'exécutif tout en restant lui-même à son poste.

Riek Machar démis de ses fonctions

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Placé en résidence surveillée à Juba depuis mars 2025, son principal opposant, Riek Machar, a quant à lui été définitivement démis de ses fonctions de vice-président tandis que quatre autres vice-présidents issus de différents bords politiques ont, eux aussi, perdu leur poste.

Un nouveau gouvernement intérimaire composé de 13 ministres a été nommé dans la soirée du mardi 22 septembre. Sa mission : assurer la mise en oeuvre des scrutins prévus à la fin de l'année.

Reste que la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent, elles, d'une possible détérioration de la situation sécuritaire à l'approche du vote. « Des élections organisées sans garanties adéquates pourraient alimenter une reprise du conflit », a ainsi alerté la Commission des droits de l'Homme de l'ONU lors d'une visite dans le pays au mois d'août.