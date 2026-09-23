Madagascar: Le procès des Boeing 777 iraniens renvoyé à octobre 2027

Jugée devant le pôle anti-corruption d'Antananarivo, l'affaire porte sur la découverte, en 2025, de cinq avions immatriculés à Madagascar dans la flotte d'une compagnie iranienne sous sanctions américaines. Lors de son ouverture mardi 22 septembre, le procès a été renvoyé au 27 octobre 2027.

Le procès des 33 personnes inculpées dans l'affaire des Boeing 777 iraniens pour des chefs d'accusation allant de « faux et usage de faux » à « atteinte à la souveraineté nationale » s'est ouvert mardi 22 septembre devant le pôle anti-corruption d'Antananarivo.

Parmi elles figurent d'anciens responsables politiques malgaches, comme l'ex-ministre des Transports Valéry Ramonjavelo ou l'ex-sénateur Richard Ravalomanana. Mais aussi de simples coursiers, chauffeurs et agents de sécurité présentés par leurs avocats comme des boucs émissaires.

Lenteur de procédure

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Sur les 33 suspects, 18 ont demandé ce mardi leur remise en liberté provisoire. Si six l'ont obtenue, 12 ont en revanche vu leur requête rejetée. « Atteinte à la souveraineté de l'État », « usage de faux », « corruption », « blanchiment de capitaux »... : la longue liste des chefs d'accusation qui leur sont reprochés a été affichée sur les murs du tribunal.

Deux convocations sont par ailleurs restées sans réponse : celle de l'aviation civile malgache, partie civile, qui ne s'est pas présentée à l'audience, et celle de l'un des principaux prévenus, Mamy Ravatomanga, un proche de l'ancien chef de l'État actuellement détenu à Maurice.

Alors que la décision a été prise de reporter le procès dans plus d'un an, au 27 octobre 2027, celle-ci a été vécue comme une épreuve supplémentaire par les familles des prévenus. Sans compter qu'elle relance aussi les critiques sur la lenteur de la procédure : un an après les premières incarcérations, un détenu est mort en prison en janvier sans avoir été jugé.