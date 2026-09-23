Afrique de l'Ouest: Bridge Bank fera son entrée à la BRVM le 24 septembre après une introduction en bourse sursouscrite

Le groupe Bridge Bank Côte d'Ivoire fera son entrée à la BRVM le 24 septembre, après que son offre publique de vente a attiré 95,8 milliards de CFA pour un volume d'actions de 67,5 milliards de CFA. Les actions seront cotées sous le symbole BBGC, avec un prix de référence de 6 750 CFA.

L'offre portait sur 10 millions d'actions existantes, soit 20 % du capital de la banque. La demande a atteint 142 % du montant disponible, générant un excédent de souscriptions de 28,3 milliards de CFA. L'offre a été ouverte le 20 juillet et clôturée le lendemain, au lieu du 6 août. Environ 17 544 investisseurs y ont participé, les particuliers représentant 58 % des souscriptions.

Cette cotation conférera à Bridge Bank une valeur de marché implicite de 337,5 milliards de CFA au prix de référence. Son cours d'ouverture sera déterminé par l'appariement des ordres d'achat et de vente. Bridge Group West Africa, qui fait partie du groupe Teyliom, conservera 57 % du capital après l'opération, tandis que la CNPS ivoirienne en détiendra 20 %. Les investisseurs publics détiendront 20 % et les autres actionnaires 3 %.

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Bridge Bank deviendra la 16e banque et la 48e entreprise cotée sur la bourse régionale. Fondé en 2006, l'établissement bancaire opère en Côte d'Ivoire et au Sénégal et prévoit de s'implanter en Guinée et au Burkina Faso dans le cadre de son expansion régionale.

L'opération consistait en une cession d'actions existantes plutôt qu'en une émission de nouvelles actions, ce qui signifie qu'elle n'apporte pas de nouveaux capitaux à la banque. Les objectifs déclarés comprennent l'élargissement de la base actionnariale, l'augmentation de la participation des investisseurs institutionnels et l'amélioration de la visibilité de Bridge Bank ainsi que son accès aux marchés financiers régionaux.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse de Bridge Bank ajoute une nouvelle valeur bancaire au marché de la BRVM, où les sociétés financières représentent déjà une part importante des volumes de transactions et de la capitalisation boursière. Le taux de souscription de 142 % témoigne de l'intérêt suscité par l'offre, mais ce sont les premières séances de cotation qui permettront de mieux évaluer la valeur que les investisseurs attribuent à la banque au-delà du prix d'introduction de 6 750 CFA.

À ce prix, Bridge Bank est valorisée à environ 337,5 milliards de CFA. Le flottant de 20 % met également à la disposition du marché environ 67,5 milliards de CFA d'actions pouvant changer de mains, même si la liquidité effective dépendra du volume des transactions effectuées par les investisseurs après l'introduction en bourse. Une autre question concerne la destination de ces fonds.

La transaction portant sur 10 millions d'actions existantes cédées par Bridge Group West Africa, ces 67,5 milliards de CFA ne constituent pas des capitaux frais levés par Bridge Bank elle-même. L'avantage pour la banque réside plutôt dans l'élargissement de son actionnariat, dans une valorisation sur le marché public et dans un accès facilité aux marchés de capitaux pour ses futurs financements.

Cela pourrait s'avérer déterminant à mesure qu'elle étend ses activités au-delà de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Cette cotation offre également à la BRVM un nouveau test pour vérifier si les gains récents en termes de capitalisation boursière s'accompagnent d'un nombre accru de cotations, d'un plus grand nombre d'investisseurs et d'une activité de négociation plus intense sur la place boursière.