Comores: Le parti au pouvoir secoué par des accusations de détournements de fonds

22 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Abdallah Mzembaba

La gestion financière de la Convention pour le renouveau des Comores (CRC) alimente une nouvelle querelle interne à la suite d'un entretien accordé par un ancien ministre à la presse. Il y met en cause le secrétaire national de la CRC et sa trésorière, à propos d'un compte bancaire du parti. Accusations rejetées par les intéressés qui ont saisi la justice pour diffamation, injures et diffusion de fausses nouvelles. Mais l'ex-ministre conteste la légitimité du bureau actuel de la CRC et a décidé de ne pas répondre à une convocation chez le juge, le 24 septembre.

Documents en main, l'ancien ministre Mahamoud Salim Hafi affirme avoir relevé plusieurs mouvements bancaires entre 2023 et 2025, dont des versements à neuf et dix chiffres. « Tout cet argent, les responsables du parti, ils l'ont eu où ? Qui le leur a donné pour qu'il arrive sur le compte de la CRC ? Et une fois déposé sur le compte de la CRC, cet argent est reversé sur les comptes de certains cadres du parti, comme si on distribuait du pain, accuse-t-il. À tel point que le compte Exim Bank de la CRC est devenu comme une machine à laver. »

L'accusateur ne se présentera pas à l'audience

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La Convention pour le renouveau des Comores, formation au pouvoir dans le pays, nie l'existence d'un compte à son nom chez Exim Bank, qui rejette également les accusations. Le secrétaire national Youssoufa Mohamed Ali, sa trésorière Najda Saïd Abdallah et la CRC, ont saisi le tribunal correctionnel par citation directe, selon leur avocat, maître Idrisse Mze Mogne : « Pourquoi ne pas venir s'exprimer, s'expliquer devant une audience publique, apporter les preuves qui l'ont poussé à tenir des propos pareils devant le système judiciaire ? Qu'il vienne ou pas, mes clients seront là ! Et nous comptons bien sûr nous défendre ! »

L'audience est prévue ce jeudi 24 septembre à Moroni. Mahamoud Salim Hafi affirme cependant qu'il ne s'y présentera pas. Il dit ne pas vouloir consacrer son énergie à un combat qu'il considère déjà perdu d'avance.

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