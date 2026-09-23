Niger: Disparition de Moussa Kaka - Le président Tiani doit «nous donner des informations concrètes»

Au Niger, cela fait trois semaines de silence autour de Moussa Kaka, qui a raconté l'actualité nigérienne pendant des années sur RFI. Notre confrère n'a plus donné de nouvelles depuis le 31 août au soir, quand il a quitté la Radiotélévision Saraounia (RTS) qu'il dirige à Niamey. Les autorités nigériennes n'ont jamais communiqué sur le sujet. Pour Alioune Tine, du think tank Afrikajom Center, « il faut qu'on sache où se trouve Moussa Kaka, quelle est la situation dans laquelle il vit ».

Reporters sans frontières (RSF) évoque une disparition forcée. Des voix s'élèvent pour demander que la lumière soit faite sur la situation de Moussa Kaka. Comme celle d'Alioune Tine, fondateur du centre de réflexions Afrikajom Center, extrêmement préoccupé par la situation de notre confrère au Niger et par le silence qui l'entoure.

« Je connais bien Moussa Kaka pour être intervenu pour sa libération il y a déjà des années avec l'ancien président Mamadou Tandja, souligne-t-il au micro de Magali Lagrange. Donc, vraiment, nous nous demandons au président Abdourahamane Tiani - qui est à la tête d'un État qu'on considère encore, jusqu'à preuve du contraire, comme un État de droit - que toutes les actions concrètes soient prises par son gouvernement pour nous dire quand même ce qui est advenu de Moussa Kaka. Il faut qu'on sache où se trouve Moussa Kaka, quelle est la situation dans laquelle il vit. »

« Du jour au lendemain, qu'il y ait un silence aussi long, ça nous sidère »

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Il poursuit : « Il est inadmissible, inacceptable, que les gens puissent disparaître. Moussa Kaka, tout le monde le connaît. C'est un journaliste professionnel. Du jour au lendemain, qu'il y ait un silence aussi long, cela nous sidère totalement et vraiment. »

Alioune Tine conclut : « Nous prions le président Tiani lui-même de faire en sorte que des informations concrètes sur la vie de Moussa Kaka nous parviennent dans les meilleurs délais. »

En 2007, sous la présidence de Mamadou Tandja, Moussa Kaka avait été arrêté et inculpé de « complicité d'atteinte à l'autorité de l'État » pour des liens supposés avec la rébellion touarègue. Il avait alors passé plus d'un an en détention.