Congo-Kinshasa: Ebola, choléra, rougeole, conflits armés - Des systèmes de santé fragilisés par ces multiples crises

En RDC, la riposte contre Ebola mobilise un système de santé déjà confronté au choléra, à la rougeole et aux conséquences des conflits. Le Cluster Santé, qui coordonne l'action des partenaires sanitaires, avertit que ces urgences dépendent souvent des mêmes personnels, véhicules, laboratoires et médicaments. Une difficulté aggravée par le sous-financement de la réponse humanitaire.

Trois épidémies, mais souvent les mêmes moyens pour y répondre. En République démocratique du Congo (RDC), début septembre, le choléra avait provoqué plus de 43 000 cas suspects et 1 050 décès depuis le début de l'année.

Le dernier bilan disponible pour la rougeole faisait état, lui, de plus de 120 000 cas suspects et de 1 600 morts. Près de huit malades sur dix avaient moins de cinq ans.

Dans le même temps, la riposte contre Ebola mobilise des soignants, des laboratoires, des véhicules, des systèmes de surveillance et des stocks de médicaments également nécessaires face à ces deux maladies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le financement manque aussi : au 31 août, moins de la moitié des 2,13 milliards de dollars demandés pour l'ensemble de la réponse humanitaire avait été reçue.

Contenir Ebola sans provoquer un recul des autres services

Le Cluster Santé redoute donc qu'une concentration excessive des ressources sur Ebola ne fragilise ailleurs la vaccination, les accouchements, la santé mentale ou la prise en charge des victimes de violences sexuelles.

Il recommande de réserver explicitement du personnel et des moyens aux soins non liés à Ebola, de sécuriser les stocks de médicaments et de mieux coordonner les financements. L'objectif est de contenir Ebola sans provoquer un recul des autres services essentiels.