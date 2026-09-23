Maroc: Les législatives s'ouvrent sur fond d'attentes sociales et de défiance des jeunes

Les Marocains sont appelés aux urnes ce mercredi 23 septembre pour élire les 395 membres de la Chambre des représentants. Le scrutin, qui réunit 28 formations politiques et 15,8 millions d’électeurs inscrits, doit déterminer la nouvelle configuration parlementaire et ouvrir la voie à la formation du prochain gouvernement.

Des enjeux économiques et sociaux au cœur du scrutin

Au-delà de la compétition entre les partis, les questions liées à l’emploi, à l’éducation, à la santé, au logement et aux inégalités figurent parmi les principales préoccupations exprimées par une partie de la population, notamment chez les jeunes. Le prochain exécutif devra également poursuivre plusieurs grands projets économiques et d’infrastructures, dans un contexte marqué par les préparatifs de la Coupe du monde 2030.

Le scrutin intervient par ailleurs après cinq années de gouvernement dirigé par le Rassemblement national des indépendants (RNI), dans une compétition où les rapports de force entre les principales formations seront déterminants pour la constitution de la prochaine majorité.

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La « Gen Z212 » au centre de l’attention

Un autre enjeu réside dans la participation des jeunes. Le mouvement « Gen Z212 », apparu en 2025 autour de revendications portant notamment sur les services publics, l’emploi et les perspectives offertes à la jeunesse, a mis en lumière la distance entre une partie des jeunes Marocains et les institutions politiques.

Cette situation se reflète dans les listes électorales : les 18-24 ans ne représentent que 4 % des inscrits, tandis que les 60 ans et plus comptent pour plus de 29 %. La question est donc moins celle d'un poids numérique immédiat de la « Gen Z » que de sa capacité à se mobiliser électoralement et à traduire ses revendications en participation politique.

Au terme du scrutin, la composition de la future majorité et la capacité du prochain gouvernement à répondre aux attentes sociales, en particulier celles des jeunes, constitueront les principaux enjeux de cette nouvelle séquence politique.

L’enjeu sera également de savoir si les revendications portées par une partie de la jeunesse marocaine se traduiront par une participation accrue aux urnes. Le prochain gouvernement devra, dans tous les cas, composer avec des attentes fortes en matière d’emploi, de services publics et de perspectives pour les jeunes.