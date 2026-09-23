Afrique: BAD - Plus de 698 MD mobilisés pour la SONEDE et le GCT

Deux accords de garantie ont été signés, mardi, à Tunis, entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement (BAD), concernant deux financements accordés à la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) et au Groupe Chimique Tunisien (GCT).

Les accords ont été signés par le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et la directrice générale adjointe du bureau de la BAD à Tunis, Malinne Blomberg.

Le premier financement, d'un montant de 111,5 millions d'euros (soit environ 377 millions de dinars), sera consacré au projet d'amélioration du rendement technique et énergétique du réseau d'eau potable dans le Grand Tunis. Le second financement, d'une valeur de 110 millions de dollars (soit environ 321 millions de dinars), contribuera à la réalisation du projet d'appui à la réhabilitation environnementale et de modernisation des unités de production du Groupe Chimique Tunisien.

Intervenant, le ministre a indiqué que ces deux projets s'inscrivent parmi les priorités et orientations stratégiques fixées dans le cadre du Plan de développement 2026-2030, en particulier celles relatives à la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique, ainsi qu'à la protection de l'environnement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abdelhafidh a, en outre, affirmé l'engagement du gouvernement à fournir l'appui nécessaire aux entreprises publiques stratégiques afin d'optimiser leurs performances, se félicitant du niveau de partenariat avec la BAD et de son rôle dans l'accompagnement du développement économique et social de la Tunisie.

De son côté, Malinne Blomberg a réaffirmé la solidité de la coopération bilatérale et la disposition de la BAD à continuer de soutenir les programmes de développement de la Tunisie, mettant l'accent sur l'importance de ces projets pour la sécurité hydrique et alimentaire, la réduction de la pollution, le renforcement de l'efficacité énergétique et l'amélioration des conditions de vie.