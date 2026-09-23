Tunisie: Inclusion financière - Seuls 12% du réseau bancaire national dans sept gouvernorats

La couverture bancaire dans 7 gouvernorats de la République, à savoir Kairouan, Gabès, Médenine, Tataouine, Gafsa, Tozeur et Kébili, ne représente que 12% du réseau national, tandis que le taux de bancarisation des femmes dans ces régions ne dépasse pas les 18%, c'est ce qui ressort d'une étude sur l'inclusion financière des femmes et des jeunes en Tunisie, menée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'Observatoire de l'inclusion financière (OIF), et ce, dans le cadre du projet « Green Economy: Women's Economic Empowerment in Tunisia » (GEWEET), financé par le gouvernement du Canada.

Cette étude, dont les résultats viennent d'être publiés, a révélé, que « pour la Tunisie, l'accès aux services financiers formels représente un enjeu majeur de justice territoriale et de développement humain durable », d'après un communiqué, publié par le PNUD et l'OIF.

En fait, selon le document, les habitants dans ces régions se retrouvent dans l'obligation de recourir à des pratiques informelles pour bénéficier de financements, telles que l'épargne à domicile ou les circuits communautaires de solidarité, qui reposent sur la proximité géographique et des liens de confiance profondément ancrés.

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C'est ainsi, que le PNUD et l'OIF ont souligné l'impératif de faire évoluer la finance formelle, au profit des femmes et des jeunes, vers des outils simples, transparents et adaptés aux revenus modestes.

Ils réitèrent, également, que le fait de rapprocher les institutions financières des populations locales part de la simplification du langage bancaire, de l'allègement des procédures et de la mobilisation d'une éducation financière claire et accessible.

Partant, les deux institutions envisagent de lancer, à partir d'octobre 2026, une caravane itinérante, qui sillonnera les sept gouvernorats cibles. L'objectif est d'aller directement à la rencontre des femmes et des jeunes, et leur proposer un accompagnement personnalisé, tout en réunissant banques, institutions de micro-finance, assurances et services financiers digitaux sous un même toit.