Afrique Centrale: Banques centrales africaines - Fethi Nouri plaide pour une union africaine de résilience monétaire et financière

Le gouverneur de la Banque Centrale, Fethi Zouhair Nouri, a souligné la nécessité de bâtir une « union africaine de résilience monétaire et financière », considérée comme une étape préliminaire et indispensable à l'établissement d'une union monétaire durable sur le continent, selon un communiqué publié ce mardi par la Banque Centrale.

Intervenant devant le Conseil des gouverneurs lors de la 48e réunion annuelle de l'Association des banques centrales africaines (ABCA), M. Nouri a indiqué que cette orientation repose sur le renforcement de la capacité collective des économies africaines à faire face aux chocs, la consolidation de leur stabilité monétaire et financière, ainsi que l'approfondissement de leur coopération, en prévision du passage à un niveau plus avancé d'intégration monétaire.

La 48e session des réunions annuelles de l'Association des banques centrales africaines s'est tenue du 16 au 18 septembre 2026 à Nairobi (Kenya). La Banque Centrale du Kenya a accueilli ces réunions à l'occasion de la célébration du soixantième anniversaire de sa fondation, avec la participation de gouverneurs et de vice-gouverneurs de banques centrales africaines, de hauts responsables gouvernementaux, ainsi que de représentants d'organisations monétaires régionales et internationales.

En sa qualité de Président du sous-bureau de l'Afrique du Nord au sein du bureau de l'Association des Banques Centrales Africaines pour la période 2025-2026, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie a pris part à la réunion ordinaire du bureau de l'Association, le 16 septembre 2026, ainsi qu'à la 48e réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs, le 18 septembre 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les travaux ont porté sur les activités statutaires de l'Association, les perspectives de renforcement de la coopération monétaire et financière, ainsi que l'intégration économique en Afrique. Les discussions ont notamment abordé la mise en oeuvre du programme de coopération monétaire en Afrique, l'état d'avancement du processus de création de l'Institut monétaire africain, les travaux de ses différents groupes de travail, ainsi que le développement de la coopération entre les banques centrales africaines et leurs partenaires institutionnels.

Les 48es réunions annuelles ont également constitué une nouvelle étape dans le processus de création de l'Institut monétaire africain.

Le gouverneur de la Banque Centrale tunisienne a été élu membre de son conseil d'administration à la suite de l'approbation, par le Conseil des gouverneurs de l'Association des banques centrales africaines, de la composition du conseil d'administration de l'Institut. À ce titre, Fethi Zouhair Nouri a participé à la réunion inaugurale du conseil d'administration de l'Institut, organisée à l'issue de la clôture de la 48e réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs.

Il a également participé, le 17 septembre 2026, au séminaire des gouverneurs de l'Association des banques centrales africaines, qui s'est tenu sur le thème « Intégration monétaire africaine et souveraineté financière : perspectives stratégiques pour réduire la dépendance du continent vis-à-vis des institutions internationales ». Les discussions ont été l'occasion d'examiner les moyens à même de renforcer l'indépendance financière du continent, d'approfondir l'intégration monétaire africaine et de consolider les mécanismes de coopération entre les banques centrales.

En marge des réunions annuelles de l'Association des banques centrales africaines et dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire de sa fondation, la Banque centrale du Kenya a organisé, le 16 septembre 2026, une conférence internationale consacrée à l'examen des défis et des perspectives de l'intelligence artificielle dans le secteur financier et au sein des banques centrales.

Intervenant en tant que paneliste lors de l'une des sessions de discussion, Fethi Zouhair Nouri a pris part à la deuxième session de la conférence, axée sur le thème « L'intelligence artificielle générative, la gouvernance des données et l'intelligence artificielle institutionnelle dans les banques centrales ». Cette participation a permis de mettre en lumière les défis liés à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les activités des banques centrales, notamment en matière de gouvernance des données, de transformation des flux de travail et d'adaptation des institutions monétaires aux évolutions technologiques.

À travers sa participation à ces différentes rencontres, la Banque centrale de Tunisie réaffirme son engagement à renforcer la coopération entre les banques centrales africaines, à consolider la résilience monétaire et financière du continent, et à soutenir un processus d'intégration africaine progressif fondé sur des institutions solides et des mécanismes de coopération renforcés.