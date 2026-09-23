Tunisie: Via Bagrada - La Route de la Medjerda - Structurer une nouvelle destination touristique pour le nord-ouest

Faire du patrimoine un levier d'investissement, d'emploi et de croissance locale : c'est l'ambition de Via Bagrada-La route de la Medjerda. Déployé dans plusieurs gouvernorats du nord-ouest, le projet entend structurer une véritable chaîne économique autour du tourisme, en rapprochant artisans, entreprises, agriculteurs, acteurs culturels et professionnels du secteur pour créer de nouvelles activités et renforcer l'attractivité des territoires.

Le nord-ouest tunisien s'apprête à vivre un tournant majeur pour son économie locale et son rayonnement touristique. Porté par l'association Museum Lab depuis 2020, le projet Via Bagrada- La route de la Medjerda entre dans une nouvelle phase stratégique. L'ambition est claire : structurer une destination culturelle et touristique intégrée autour de la vallée du fleuve Medjerda.

En utilisant l'eau et le fleuve comme un fil conducteur identitaire, ce projet novateur entend transformer le riche patrimoine matériel et immatériel des localités riveraines en un véritable moteur de développement économique et durable. Le projet s'étend sur les gouvernorats de Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana, avec des extensions dynamiques vers La Manouba et Bizerte. Pour concrétiser cette dynamique, deux rendez-vous clés sont d'ores et déjà fixés à l'automne : une rencontre territoriale professionnelle le 24 septembre 2026, suivie d'un grand événement public du 2 au 4 octobre 2026 au coeur des villes de Testour, Teboursouk et Slouguia.

Un territoire aux richesses sous-exploitées

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Le nord-ouest de la Tunisie concentre une densité exceptionnelle de patrimoines. Des cités antiques majeures aux médinas historiques, en passant par des paysages naturels singuliers, la région dispose de tous les atouts pour séduire les voyageurs en quête d'authenticité. À cela s'ajoutent des savoir-faire artisanaux uniques, une tradition vivante de musique andalouse et une gastronomie de terroir d'une grande générosité.

Pourtant, ce potentiel économique et touristique demeure largement sous-exploité. Le constat dressé par Hatem Drissi, fondateur de Museum Lab, est lucide : la région souffre d'un manque de mise en réseau des acteurs locaux, d'un déficit de visibilité et d'une absence de partage d'expériences. Les initiatives existent, mais elles fonctionnent en silos.

C'est précisément pour répondre à cette fragmentation que le projet Via Bagrada entend rapprocher les associations patrimoniales, les collectivités locales, les professionnels du tourisme, les artisans et les jeunes porteurs de projets créatifs, afin de créer une véritable synergie territoriale. L'implication active des Associations de Sauvegarde des Médinas (ASM), notamment à Testour et Teboursouk, montre la volonté d'ancrer cette démarche dans le tissu local pour bâtir des partenariats durables, souligne la même source.

Axer sur le commerce de proximité et l'emploi local

La route de la Medjerda ne se limite pas à une simple célébration culturelle : elle est pensée comme un accélérateur économique pour des régions qui font face à des défis majeurs en matière d'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Le projet s'appuie sur le concept de tourisme durable et circulaire pour générer des revenus directs. La valorisation des micro-entreprises et des artisans constitue ainsi un axe important. En intégrant les artisans locaux dans des circuits touristiques officiels, le projet leur offre un accès direct à de nouveaux marchés et à une clientèle nationale et internationale.

La dynamisation du commerce local constitue également un levier important. Les restaurants, les maisons d'hôtes, les commerces de proximité et les guides locaux bénéficient directement de l'augmentation du flux de visiteurs.

Le projet entend également contribuer à la structuration de la filière agro-touristique. Le nord-ouest est le grenier de la Tunisie. Lier l'agriculture au tourisme permet de valoriser les produits phares de la région à forte valeur ajoutée, à l'image de l'huile d'olive de Teboursouk, des grenades et des fromages de Testour. Pour pérenniser ces retombées, la rencontre territoriale du 24 septembre 2026 équipera les acteurs locaux d'outils de mesure d'impact. Les participants auront accès à des indicateurs précis pour suivre la fréquentation, les retombées économiques directes et la portée de leurs actions, garantissant ainsi une gouvernance transparente et efficace.

Un grand événement public en octobre

Du 2 au 4 octobre 2026, les villes de Testour, Teboursouk et Slouguia deviendront la vitrine vivante de cette nouvelle offre touristique. Pendant trois jours, le grand public, les professionnels du secteur et les médias nationaux et internationaux sont invités à découvrir des itinéraires immersifs conçus pour stimuler l'économie de la région. Le programme propose une articulation entre développement professionnel et animations grand public.

À Testour, la médina et son célèbre Café Andalous seront le coeur battant de l'événement. Les visiteurs pourront participer à des circuits pédestres et outdoor, découvrant l'architecture unique de la ville. L'hôtel Ibn Zeydoun accueillera les rencontres professionnelles. Un grand marché du terroir et de l'artisanat y sera installé, permettant aux producteurs locaux de vendre directement leurs spécialités, notamment les fromages traditionnels, les pâtisseries et l'artisanat d'art.

À Teboursouk, le parcours reliera l'histoire à l'agriculture. Les visiteurs navigueront entre la médina historique, le prestigieux site archéologique de Dougga, classé à l'Unesco, ou celui d'Aïn Tounga, et les huileries traditionnelles de la région. Ce circuit met en avant l'or vert de la région, son huile d'olive, mondialement reconnue, créant un pont direct entre tourisme culturel et économie rurale.

À Slouguia, cette localité riveraine mettra en avant la beauté paysagère de la vallée et ses produits agricoles, complétant l'offre par un tourisme écologique et axé sur la nature, un segment en très forte croissance en Tunisie.

Une stratégie culturelle et touristique commune

Après le succès d'une première édition en 2024, cette nouvelle étape marque le lancement officiel d'un réseau territorial solidaire et structuré. L'appel à manifestation d'intérêt lancé par le projet a déjà mobilisé une trentaine de candidatures d'acteurs locaux, prouvant l'immense attente du terrain.

En faisant de la Medjerda un corridor touristique et culturel, le projet Via Bagrada jette les bases d'une marque territoriale forte pour le Nord-Ouest. Il démontre que la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, lorsqu'elle est combinée à une gouvernance partagée entre secteurs public, privé et associatif, constitue l'une des clés de voûte de la décentralisation économique et du développement régional en Tunisie.