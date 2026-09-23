Tunisie: Projet Elmed - Une première réunion du comité de pilotage pour suivre l'avancement

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, a souligné l'importance de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des composantes du projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie Elmed, conformément au calendrier fixé.

Cette déclaration intervient lors de la première réunion du comité de pilotage chargé du suivi de la réalisation du projet, tenue mardi sous la présidence de Slah Zouari.

À cette occasion, le ministre a également insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour surmonter les éventuelles difficultés susceptibles de se présenter au cours des différentes phases de réalisation et de réunir les meilleures conditions pour assurer l'avancement du projet.

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La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, du président-directeur général de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), Faiçal Tarifa, ainsi que de représentants des ministères de la Défense, de l'Économie et de la Planification, de l'Équipement et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Environnement, de la Direction générale des Douanes, ainsi que de plusieurs hauts cadres du ministère et de la STEG.

Le projet Elmed revêt une importance stratégique pour le système énergétique tunisien. Il doit constituer un pont énergétique entre la Tunisie et l'Europe, en reliant les réseaux électriques de l'Afrique du Nord et de l'Europe à travers un câble sous-marin d'environ 223 kilomètres, qui traversera le détroit de Sicile.

Le câble aura une capacité de 600 mégawatts et fonctionnera avec une tension pouvant atteindre 500 kilovolts en courant continu haute tension (HVDC). Il sera installé à une profondeur maximale d'environ 800 mètres.