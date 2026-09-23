Tunisie: Allemagne - Plus de 100 millions d'euros à transformer en projets concrets

La Tunisie cherche à transformer en projets économiques, d'investissement et de formation concrets le paquet de financement de plus de 100 millions d'euros convenu avec l'Allemagne fin août. Après la signature de cinq accords le 31 août à Tunis, les deux pays multiplient désormais les contacts entre entreprises, régions et structures de formation, avec pour objectif de donner une dimension plus opérationnelle à leur coopération.

Selon une analyse publiée par le média allemand Fokus Afrika, le paquet couvre notamment le soutien aux petites et moyennes entreprises, l'énergie, l'environnement, la transformation numérique, le développement régional, la formation professionnelle, l'emploi et la gestion de l'eau. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, avait évalué son montant à plus de 100 millions d'euros. Quelque 40 millions d'euros supplémentaires de projets liés à l'économie verte seraient également en préparation.

Cette nouvelle dynamique s'est notamment traduite par la tenue, les 17 et 18 septembre à Essen, du premier Forum économique tuniso-allemand. Réunissant des représentants des milieux économiques, politiques et universitaires, cette rencontre a porté sur la santé, la numérisation, la transition verte, la formation et les besoins en compétences, les investissements et l'innovation.

La délégation tunisienne, conduite notamment par la CONECT, comprenait des entreprises opérant dans plusieurs secteurs, dont l'électrotechnique, les énergies renouvelables et le solaire, la pharmacie et la santé, l'électronique, le commerce extérieur et l'agroalimentaire. L'objectif était de nouer de nouveaux partenariats commerciaux, industriels et technologiques et de favoriser la concrétisation de projets d'investissement.

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La Tunisie cherche parallèlement à renforcer ses relations économiques avec les différents Länder allemands. L'ambassadeur de Tunisie à Berlin, Wacef Chiha, s'est ainsi entretenu le 9 septembre avec le ministre hessois chargé notamment des affaires fédérales et européennes, Manfred Pentz. Les discussions ont porté sur l'organisation de forums économiques, l'échange de délégations d'hommes d'affaires, ainsi que sur la formation et l'emploi des jeunes Tunisiens. La migration de travail organisée figurait également parmi les sujets abordés.

Les relations entre les collectivités locales constituent un autre levier. Le partenariat entre Sfax et Marburg, établi depuis 1971, pourrait notamment être davantage exploité pour développer les échanges et les coopérations, notamment entre les universités.

La formation professionnelle occupe, à cet égard, une place croissante dans la stratégie de coopération. Elle doit permettre de répondre aux besoins en compétences des entreprises tunisiennes, tout en ouvrant des possibilités d'accès au marché du travail allemand.

Cette dynamique s'appuie sur des relations économiques déjà importantes. Les échanges commerciaux tuniso-allemands ont atteint environ 5,4 milliards d'euros en 2025, avec 3,3 milliards d'euros d'importations allemandes depuis la Tunisie et 2,1 milliards d'euros d'exportations vers la Tunisie. L'Allemagne est le troisième partenaire commercial de la Tunisie, après la France et l'Italie, et son deuxième investisseur étranger.

Les secteurs de l'automobile, de l'électrotechnique et du textile constituent les principaux domaines de coopération, auxquels s'ajoutent progressivement les technologies numériques, les services informatiques et d'ingénierie, les énergies renouvelables et la transition écologique.

Selon les données citées, les entreprises allemandes ont créé quelque 100.000 emplois en Tunisie. En 2025, 88 projets d'expansion et dix nouveaux projets d'investisseurs allemands ont été recensés, tandis que 57 projets à capitaux allemands ont été enregistrés au premier semestre 2026.

La coopération tuniso-allemande entend ainsi évoluer vers un modèle davantage axé sur les investissements, les partenariats entre entreprises, la formation et les projets liés aux transitions énergétique et numérique.