Tunisie: Le ministre des Affaires étrangères s'entretient, à New York, avec son homologue algérien

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, lundi, à New York, en marge de sa participation aux travaux de la 81e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le ministre d'Etat, ministre algérien des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf.

Lors de cet entretien, les deux ministres ont réaffirmé la profondeur des liens historiques et fraternels unissant la Tunisie et l'Algérie, ainsi que les relations de voisinage et le destin commun qui lient les deux pays, indique un communiqué publié, mardi, par le département des Affaires étrangères.

Ils ont, à cette occasion, renouvelé leur détermination à poursuivre leurs efforts conjoints en vue de répondre aux aspirations des deux peuples frères à consolider les fondements d'un partenariat stratégique global.

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Les deux parties se sont, également, félicitées de la dynamique positive que connaissent les relations de coopération bilatérale, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts visant à les développer et à élargir leurs perspectives, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie, du commerce et des énergies renouvelables, conformément aux recommandations de la Haute Commission mixte tuniso-algérienne.

Elles ont, à cet égard, souligné l'importance de tenir, dans les meilleurs délais, les réunions des commissions techniques mixtes entre les deux pays.

Par ailleurs, les deux ministres ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment celles en lien avec la région arabe et au continent africain.