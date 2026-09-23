Tunisie: Rentrée 2026-2027 - Demandes de mutation scolaire - Pourquoi ces dossiers traînent-ils en longueur ?

Une semaine après la rentrée scolaire, élèves, parents et cadres administratifs ont du mal à retrouver leurs repères. Rien n'est fait dans la dentelle, d'autant plus que tout avait démarré en demi-teinte, sur fond d'un couac organisationnel et communicationnel.

En fait, outre la démarche trébuchante des inscriptions à distance sur la nouvelle plateforme numérique « viescolaire », l'opération de mutation d'un établissement éducatif à un autre a pris énormément de retard, pesant lourd sur le retour de classe et l'affectation des élèves.

Soit, le traitement digital des dispositions en cours liées à la nouvelle rentrée est tellement lourd et inconstant qu'il complique encore plus la situation. Il n'est pas en mesure d'éviter les problèmes habituels de la bureaucratie et de gérer le volume des dossiers reçus. La manipulation numérique de la chose scolaire aurait, certes, besoin d'une formation de pointe et de renforcement des compétences humaines.

Des demandes sans réponse

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Et même les prestataires privés de services informatiques ont dénoncé le mauvais fonctionnement de ladite plateforme éducative, n'ayant pas pu répondre aux divers questionnements de leurs clients qui souhaiteraient inscrire leurs enfants, avant qu'il ne soit trop tard.

D'ailleurs, l'accès à ce fameux site « viescolaire.education.net », jugé souvent en panne, n'a pas été aussi facile, ayant, maintes fois, bloqué la campagne des inscriptions scolaires. Ce dysfonctionnement technique et pédagogique avait tout perturbé, acculant élèves et parents à ronger leur frein. Et jusqu'à ce moment où nous mettions sous presse, aucune suite n'a été donnée aux demandes de mutation des élèves.

Certains élèves dont les demandes de changement d'établissement scolaire ont été déposées dans les délais n'ont pas encore eu de réponse définitive. Etant toujours dans l'expectative, ils ne savent pas à quel saint se vouer. «Que faire? Faut-il attendre ou rejoindre mon collège initial à Tunis ? », demande Yassine, 14 ans, voulant connaitre le sort de son dossier de mutation déjà déposé auprès du collège El Ghazala.

Son camarade, Achraf, lui aussi se trouve dans la même situation si stressante, lui provoquant inquiétude quant au rattrapage des cours ratés. De même, les parents, aussi soucieux et anxieux soient-ils, ne sont pas indifférents à cet état d'incertitude et de confusion. « A quand ces procédures dilatoires ? Ce va-et- vient quotidien pour de nouvelles informations nous empêche de parvenir à nous concentrer sur notre travail », se plaint un groupe de parents.

Faute de préparation à temps

En dépit de ces appels, la commission régionale chargée de l'examen de ces dossiers, à l'Ariana, n'y a pas encore statué. « A chaque fois, on nous annonce vainement un délai pour se réunir. La dernière date qui nous a été communiquée pour trancher c'est demain, mercredi. Espérons qu'elle tienne parole, cette fois-ci », indique un cadre administratif au collège El Ghazala. Lui aussi ne comprend pas pourquoi il y a une telle tergiversation qui retarde la reprise des cours et empêche l'élève de se rattraper.

Cette prolongation de décision, au vu de cet état de fait, ne peut que dénoter une certaine désorganisation due à un manque flagrant de préparation à temps. D'autant plus que le communiqué de dernière minute annonçant l'inscription en ligne des demandes de mutation scolaire en dit long sur un département éducatif qui agit dans la précipitation. A bon entendeur..!