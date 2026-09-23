Tunisie: Près du détroit d'Ormuz - Un méthanier touché par des débris de projectiles indéterminés

Hier, l'Ukmto a annoncé que deux marins ont été blessés après qu'un navire-citerne eut été pris pour cible par un projectile non identifié dans le détroit d'Ormuz.

Un pétrolier transportant du GPL a été touché par des débris de projectiles non identifiés alors qu'il était en transit vers la sortie du détroit d'Ormuz, après qu'un incident similaire a déjà eu lieu plus tôt dans la journée, a déclaré hier l'Agence britannique des opérations commerciales maritimes (Ukmto).

L'Ukmto a indiqué qu'elle avait été informée de cet incident sur le tard par le capitaine du navire. Tous les membres d'équipage sont sains et saufs et aucun impact environnemental n'a été signalé.

Le méthanier poursuivra sa route jusqu'à sa prochaine escale. L'Ukmto a précisé que les autorités compétentes avaient ouvert une enquête sur l'incident, appelant les navires à faire preuve de prudence lors de leur transit et à signaler toute activité suspecte.

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Plus tôt dans la journée, l'Ukmto a annoncé que deux marins ont été blessés après qu'un navire-citerne eut été pris pour cible par un projectile non identifié dans le détroit d'Ormuz.

Cette attaque est la seconde liée à un pétrolier qui a été enregistrée par l'agence hier lundi. Plus tôt dans la journée, l'Umto a fait savoir qu'un autre pétrolier en transit dans le détroit d'Ormuz avait été frappé par un projectile indéterminé, qui a fait deux blessés légers parmi les membres d'équipage. Le navire a également poursuivi sa route jusqu'à sa prochaine escale par ses propres moyens.