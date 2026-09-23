Tunisie: Sanctions américaines - Les compagnies turques suspendent leurs vols vers l'Iran

Plusieurs grandes compagnies aériennes turques, dont Turkish Airlines, AJet et Pegasus Airlines, ont suspendu leurs vols vers l'Iran à la suite de l'imposition de nouvelles sanctions américaines visant le secteur iranien de l'aviation, ont rapporté mardi les médias locaux.

Turkish Airlines et la compagnie low cost AJet ont supprimé de leurs systèmes de réservation tous leurs vols prévus vers des destinations iraniennes jusqu'en mars 2027, tandis que Pegasus Airlines a également supprimé les destinations iraniennes de sa plateforme de réservation, selon Ekonomim, un média financier en ligne.

A l'heure actuelle, sur le site de Turkish Airlines, un message automatique s'affiche en cas de recherche de vols vers des villes iraniennes : « Il n'existe aucun vol pour la date ou l'itinéraire que vous avez choisi, ou bien tous nos vols sont complets ».

Ces suspensions font suite à des sanctions américaines secondaires renforcées ciblant les activités aériennes qui impliquent des composants de fabrication américaine, tels que les avions Boeing et certains Airbus, a rapporté Ekonomim.

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Plus tôt ce mois-ci, le département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions visant le secteur iranien de l'aviation. Il s'agit notamment de la suspension des autorisations qui permettaient aux compagnies aériennes non américaines de faire voler des appareils commerciaux d'origine américaine ou contrôlés par les Etats-Unis à destination de l'Iran.