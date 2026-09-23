Tunisie: Sanctions américaines - Les compagnies turques suspendent leurs vols vers l'Iran

22 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Plusieurs grandes compagnies aériennes turques, dont Turkish Airlines, AJet et Pegasus Airlines, ont suspendu leurs vols vers l'Iran à la suite de l'imposition de nouvelles sanctions américaines visant le secteur iranien de l'aviation, ont rapporté mardi les médias locaux.

Turkish Airlines et la compagnie low cost AJet ont supprimé de leurs systèmes de réservation tous leurs vols prévus vers des destinations iraniennes jusqu'en mars 2027, tandis que Pegasus Airlines a également supprimé les destinations iraniennes de sa plateforme de réservation, selon Ekonomim, un média financier en ligne.

A l'heure actuelle, sur le site de Turkish Airlines, un message automatique s'affiche en cas de recherche de vols vers des villes iraniennes : « Il n'existe aucun vol pour la date ou l'itinéraire que vous avez choisi, ou bien tous nos vols sont complets ».

Ces suspensions font suite à des sanctions américaines secondaires renforcées ciblant les activités aériennes qui impliquent des composants de fabrication américaine, tels que les avions Boeing et certains Airbus, a rapporté Ekonomim.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plus tôt ce mois-ci, le département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions visant le secteur iranien de l'aviation. Il s'agit notamment de la suspension des autorisations qui permettaient aux compagnies aériennes non américaines de faire voler des appareils commerciaux d'origine américaine ou contrôlés par les Etats-Unis à destination de l'Iran.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.